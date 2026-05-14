Biólogos argentinos buscarán si hay vector de hantavirus en Ushuaia

Científicos argentinos buscarán determinar desde la semana próxima en Ushuaia si el ratón transmisor del hantavirus se encuentra en esa ciudad austral, informaron este jueves autoridades provinciales.
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Desde Ushuaia zarpó el 1 de abril el crucero MV Hondius, en el que se declaró un brote de esa rara enfermedad que despertó alarma en todo el mundo con casos mortales e infectados de varios países.