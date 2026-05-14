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Biólogos argentinos buscarán si hay vector de hantavirus en Ushuaia

El crucero en el que se declaró el brote zarpó desde Ushuaia a Cabo Verde el pasado primero de abril.

  • En total, tres pasajeros del crucero murieron y hay ocho casos confirmados de contagio. Foto Getty.
    En total, tres pasajeros del crucero murieron y hay ocho casos confirmados de contagio. Foto Getty.
  • Biólogos argentinos buscarán si hay vector de hantavirus en Ushuaia
Agencia AFP
hace 3 horas
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Científicos argentinos buscarán determinar desde la semana próxima en Ushuaia si el ratón transmisor del hantavirus se encuentra en esa ciudad austral, informaron este jueves autoridades provinciales.

Lea también: Otro crucero en crisis: confinan a 1.700 personas en Francia tras la muerte de un pasajero a bordo

Desde Ushuaia zarpó el 1 de abril el crucero MV Hondius, en el que se declaró un brote de esa rara enfermedad que despertó alarma en todo el mundo con casos mortales e infectados de varios países.

Biólogos argentinos buscarán si hay vector de hantavirus en Ushuaia

Biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires trabajarán en el terreno junto a expertos de la provincia de Tierra del Fuego para la toma de muestras y su posterior envío a laboratorio, tarea que demandará varios días.

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A partir de allí se estima que los resultados estarán listos en “unas cuatro semanas”, explicó en conferencia de prensa el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina.

La provincia más austral de Argentina nunca registró casos de hantavirus. Aún no pudo determinarse el momento ni el lugar del primer contagio de los pasajeros del barco.

“No ha variado mucho la situación epidemiológica de la zona, no hemos tenido casos y ya han pasado 45 días desde que zarpó la embarcación”, dijo Petrina.

En la zona austral de Argentina y de Chile, el roedor reservorio del virus de la cepa Andes es el ratón “colilargo” (Oligoryzomys longicaudatus). Esta cepa ha sido identificada como la responsable de las infecciones en el crucero.

Valentía moral

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) agradeció este jueves a la población de Tenerife por haber demostrado “valentía moral” al aceptar ayudar a evacuar a las personas a bordo de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus.

“En nombre de la Organización Mundial de la Salud, en nombre de los pasajeros que ya están en casa y en nombre de aquellas familias de todo el mundo que miraban a esta isla con esperanza: gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias”, escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en una carta abierta a la población de Tenerife, en el archipiélago español de Canarias.

Le puede interesar: ¿Qué es el norovirus, la enfermedad que ya provocó el confinamiento de un crucero con 1.700 personas?

Pese a la alarma internacional por un inusual brote de hantavirus, una enfermedad para la cual no hay vacuna ni tratamiento específico, la isla canaria de Tenerife permitió que el crucero MV Hondius fondeara frente a la costa para permitir la evacuación de más de 120 personas hacia sus países de origen.

En total, tres pasajeros del crucero que zarpó de Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde murieron, y hay ocho casos confirmados de la cepa de los Andes, la única que se transmite entre humanos, informó la OMS.

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