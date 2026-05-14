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Estas son las evidencias que la Corte tendría contra la senadora Martha Peralta en caso UNGRD

La apertura de investigación formal, anunciada hoy, es por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

  • Martha Peralta, congresista de La Guajira, hoy investigada por el caso UNGRD. Foto: Colprensa
    Martha Peralta, congresista de La Guajira, hoy investigada por el caso UNGRD. Foto: Colprensa
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
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La senadora Martha Peralta Epieyú quedó formalmente bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así quedó establecido este jueves luego de que la Sala de Instrucción, a través de la magistrada Cristina Lombana, encontrara elementos que ameritan avanzar en la indagación sobre su presunta participación en la gestión de contratos y proyectos públicos ligados a la entidad.

La apertura de investigación formal es por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Se investiga su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos en la UNGRD. La senadora será citada a indagatoria.

Lea también: Los contratos ocultos de Olmedo...

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