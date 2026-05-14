¡Pilas, escritores!: Hasta esta fecha estará abierta la convocatoria de relatos familiares de la Piloto

El 30 de septiembre cerrará la convocatoria de la segunda edición del Concurso Literario de Relatos Familiares, una iniciativa de la Biblioteca Pública Piloto y Comfama que invita a los participantes a narrar historias familiares a partir de archivos personales, recuerdos, fotografías, documentos y relatos orales. El certamen contempla tres modalidades de participación: relato escrito, relato oral y relato audiovisual.
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La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad de cualquier nacionalidad y busca relatos relacionados con Medellín y Antioquia. Los textos escritos deberán tener entre 600 y 1200 palabras, mientras que las piezas orales y audiovisuales deberán durar entre tres y cinco minutos. Según explicó Isabel Cristina Bernal, subdirectora de contenidos y patrimonio de la Biblioteca Pública Piloto, el concurso hace parte de un proceso más amplio de investigación y formación alrededor de la genealogía y las memorias familiares. “A nivel local, nacional e internacional somos referentes en términos de investigación y procesos con genealogías”, dijo Bernal.
Por su parte, Gabriel Jaime Vanegas Montoya, auxiliar administrativo de Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, explicó que el objetivo del concurso es acercar la genealogía a relatos cotidianos y no solamente a investigaciones históricas tradicionales. “Todo el mundo tiene una familia y en toda familia hay historias que nos unen y nos separan. Cuando las personas empiezan a investigar sus árboles genealógicos aparecen las microhistorias, las narraciones familiares y los relatos que escuchábamos de los abuelos”, afirmó.