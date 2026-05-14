¡Pilas, escritores!: Hasta esta fecha estará abierta la convocatoria de relatos familiares de la Piloto

Por su parte, Gabriel Jaime Vanegas Montoya, auxiliar administrativo de Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto, explicó que el objetivo del concurso es acercar la genealogía a relatos cotidianos y no solamente a investigaciones históricas tradicionales. “Todo el mundo tiene una familia y en toda familia hay historias que nos unen y nos separan. Cuando las personas empiezan a investigar sus árboles genealógicos aparecen las microhistorias, las narraciones familiares y los relatos que escuchábamos de los abuelos”, afirmó.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad de cualquier nacionalidad y busca relatos relacionados con Medellín y Antioquia. Los textos escritos deberán tener entre 600 y 1200 palabras, mientras que las piezas orales y audiovisuales deberán durar entre tres y cinco minutos. Según explicó Isabel Cristina Bernal, subdirectora de contenidos y patrimonio de la Biblioteca Pública Piloto, el concurso hace parte de un proceso más amplio de investigación y formación alrededor de la genealogía y las memorias familiares. “A nivel local, nacional e internacional somos referentes en términos de investigación y procesos con genealogías”, dijo Bernal.

El 30 de septiembre cerrará la convocatoria de la segunda edición del Concurso Literario de Relatos Familiares, una iniciativa de la Biblioteca Pública Piloto y Comfama que invita a los participantes a narrar historias familiares a partir de archivos personales, recuerdos, fotografías, documentos y relatos orales. El certamen contempla tres modalidades de participación: relato escrito, relato oral y relato audiovisual.

El concurso busca que esas historias se conviertan en relatos literarios vinculados con fuentes reales, entre ellas las fotografías, las cartas, los testamentos, las partidas de nacimiento, los documentos familiares u objetos de memoria. También podrán construirse a partir de conversaciones con familiares o relatos transmitidos oralmente. Las historias pueden abordar las migraciones, las relaciones familiares, los secretos, los conflictos y las memorias íntimas. Además, se aceptan relatos sobre distintos tipos de familias, incluidas familias monoparentales, extensas y homoparentales.

Los relatos escritos deberán entregarse en formato Times New Roman 12, interlineado de 1.5 y márgenes estándar. En el caso de las categorías oral y audiovisual, los participantes deberán enviar archivos con buena calidad de audio y video. Las piezas audiovisuales deberán presentarse en formato MP4 y resolución mínima de 1080p.

La convocatoria prohibe el uso de inteligencia artificial y cualquier forma de plagio. Asimismo, exige citar la fuente real que origina la historia narrada y respetar la privacidad de personas vivas cuando se compartan datos sensibles.

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Además del concurso, la Biblioteca Pública Piloto desarrolla talleres de escritura y mediación en sus sedes y clubes de lectura. Estas actividades buscan acompañar a quienes desean participar y estimular procesos de escritura relacionados con memorias familiares. “El interés es motivar a personas que tal vez no tienen el hábito de escribir para que puedan narrarse y ayudarnos a consolidar un relato más amplio y plural de Medellín”, indicó Bernal.

Los ganadores serán anunciados el 11 de diciembre de 2026. El primer puesto recibirá una tableta, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán bonos de libros. Los relatos ganadores y finalistas serán publicados en un libro recopilatorio y en una exposición digital de la Biblioteca Pública Piloto.

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La edición anterior reunió inicialmente 199 postulaciones y cerró con 149 relatos en competencia entre las tres categorías. Parte de esos trabajos será publicada este año en un libro que se presentará durante los Días del Libro en Medellín.