El regaño de la Corte Suprema a Petro por descalificar la autoridad electoral y denunciar fraude en el sistema “que lo eligió a él”

En un tono directo y desde el estrado de la Universidad Externado de Colombia, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate, lanzó una fuerte crítica este jueves 14 de mayo a la postura adoptada por el presidente Gustavo Petro frente al sistema electoral. Le puede interesar: Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá El magistrado advirtió sobre el peligro de socavar la confianza en las instituciones democráticas mediante lo que denominó una estrategia de deslegitimación institucional antes de las contiendas electorales a la presidencia de este 2026. Para el togado, el escenario actual es preocupante debido a la procedencia de los ataques. “El gran problema que hoy pasa en el país, y la Corte lo ha advertido varias veces individualmente y conjuntamente con las otras instituciones de la administración de justicia, es que se ha instalado una narrativa oficial, y eso es lo más preocupante, en la que, a priori, se está descalificando a la autoridad electoral en una actuación que es además altamente injusta, porque justamente con esta Registraduría, con estas reglas electorales, el presidente que está criticando a la Registraduría llegó al poder”, expresó Quintero Bernate.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate. FOTO: Corte Suprema de Justicia

Vocación republicana y responsabilidad del cargo

La intervención del magistrado no solo se centró en la coherencia política, sino en los deberes éticos de quienes ostentan el poder. Quintero destacó que el respeto por las normas no debe depender de la conveniencia personal o del éxito en las urnas, sino de una convicción democrática profunda que debe permear todos los niveles de la administración pública. “El poder hay que ejercerlo de manera responsable. Uno tiene que tener, cuando es directivo de alguna institución o cuando pertenece al servicio público, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto, vocación republicana. Uno tiene que saber que pertenece al Estado y que las reglas hay que cumplirlas. Y las reglas no son justas o injustas porque lo favorezcan o lo desfavorezcan a uno”, agregó el vicepresidente del alto tribunal.

Los señalamientos de fraude desde la Casa de Nariño

El origen de esta tensión radica en las recientes declaraciones de Gustavo Petro, quien ha puesto en duda la transparencia de la Registraduría y del software que se empleará en los próximos comicios. Y es que el mandatario ha insistido en que existen riesgos de fraude y ha exigido la apertura de los sistemas tecnológicos. “La información genera democracia. Que se muestren los códigos fuente del software electoral ilegalmente privatizado. Cómo que el software electoral que escrutó las elecciones en Honduras, con denuncias inmensas de fraude, es el mismo que va a escrutar en Colombia”, afirmó Petro. Sumado a esto, el presidente vinculó la licitación de pasaportes con un supuesto plan para manipular las elecciones presidenciales, señalando directamente a la empresa Thomas Greg & Sons. “Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición, no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista”, señaló.

La defensa de la postura presidencial