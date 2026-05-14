Grupo Sura logra utilidades de $509.000 millones a marzo, pese al impacto del impuesto al patrimonio

Grupo Sura reportó una utilidad neta de $509.000 millones durante el primer trimestre de 2026, resultado que se mantuvo estable frente al mismo periodo del año pasado pese al impacto extraordinario del impuesto al patrimonio, decretado por la emergencia económica. Y es que la compañía explicó que el nuevo tributo representó un efecto de $227.000 millones sobre sus resultados consolidados durante el trimestre. De hecho, la empresa precisó que, sin ese impacto, la utilidad neta habría alcanzado los $735.000 millones, reflejando un crecimiento de 42% frente a la base comparable del año anterior. Entérese: ¿Por qué van a nombrar a Quintero como superintendente de salud para cuatro meses?

Buen comportamiento en los negocios de seguros, ahorro e inversiones

La holding financiera destacó el comportamiento positivo de sus negocios de seguros, ahorro, inversiones y banca en América Latina.

Además, la rentabilidad sobre patrimonio ajustada alcanzó 13,8% en los últimos 12 meses, consolidando una tendencia de mejora operacional registrada en trimestres recientes. Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura, aseguró que los resultados reflejan la capacidad de la compañía para mantener crecimiento y eficiencia en medio de un entorno complejo. El directivo señaló que el desempeño de las inversiones permitió absorber el efecto del impuesto extraordinario mientras el grupo continúa fortaleciendo su estrategia como conglomerado financiero regional.

¿Cómo les fue a las principales inversiones de Grupo Sura?

Suramericana registró una utilidad neta de $202.000 millones durante el trimestre, resultado estable frente al mismo periodo de 2025. El impacto por el tributo de la emergencia económica también fue importante. La aseguradora tuvo que absorber un impacto de $84.000 millones relacionado con el impuesto extraordinario al patrimonio. Las primas emitidas crecieron 7,2%, impulsadas principalmente por el negocio de vida, especialmente en soluciones de salud voluntaria y riesgos laborales. Conozca: Las ventas de las grandes empresas paisas caen 5% mientras sus utilidades se desploman 27%.

La compañía también reportó una reducción en la siniestralidad, lo que permitió un incremento de 21% en el resultado técnico. Por su parte, el negocio de seguros generales avanzó en medidas para mejorar rentabilidad en medio de una competencia más fuerte, especialmente en movilidad y autos.

Sura Asset Management creció a doble dígito

Sura Asset Management mantuvo un crecimiento de doble dígito en ingresos por comisiones y activos administrados. La utilidad neta controladora llegó a $267.000 millones, un incremento de 13,8% frente al año anterior. La compañía absorbió un impacto de $70.000 millones derivado del impuesto al patrimonio, mientras el efecto total para esa operación alcanzó $94.000 millones. Le puede gustar: Grupo Sura reporta utilidad neta de $2,3 billones en 2025, con crecimiento de 39,9% Los ingresos por comisiones crecieron 12,5% y totalizaron $1,1 billones. Además, los activos bajo manejo alcanzaron $808 billones, con un crecimiento de 14,3%. Grupo Sura destacó que la utilidad operativa de Sura Investments se multiplicó 2,8 veces gracias al crecimiento de las comisiones y mayores eficiencias operativas.

Grupo Cibest

Grupo Cibest reportó un crecimiento de cartera bruta de 6,5%, que asciende a 9,6% ajustado, acompañado de una mejora de 27 puntos básicos en el margen neto de interés. Ese indicador se ubicó en 7,03%, reflejando la solidez del negocio bancario en Colombia. La entidad alcanzó utilidades por $1,5 billones durante el trimestre y una rentabilidad sobre patrimonio de 14,9%. Sin embargo, el impuesto al patrimonio también impactó esta operación con un efecto cercano a $374.000 millones.

¿Qué es Conexxión y cuánto espera ahorrar Grupo Sura?

Grupo Sura también presentó Conexxión, una nueva iniciativa enfocada en optimizar procesos operativos mediante tecnología, inteligencia artificial y analítica. El proyecto funcionará como un Centro de Servicios Compartidos basado en Colombia y prestará soporte a las compañías del Grupo Empresarial Sura en América Latina. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La empresa estima que Conexxión generará eficiencias superiores a $600.000 millones durante sus primeros cinco años de operación. Después de ese periodo, el grupo proyecta ahorros cercanos a $200.000 millones anuales. La estrategia busca mejorar procesos relacionados con infraestructura tecnológica y abastecimiento, mientras las diferentes compañías concentran esfuerzos en sus negocios principales. Lea también: “Cerraremos con ingresos por $30 billones y 76 millones de clientes este año”: Grupo Sura

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