Ecuador denuncia que Colombia le está “robando energía eléctrica” por la frontera

En medio de las tensiones diplomáticas que surgen entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, denunció que Colombia le está “robando energía eléctrica” al país andino a través de la frontera, al tiempo que ha advertido que las fuerzas de seguridad ecuatorianas tomarán las acciones pertinentes para proteger sus límites geográficos.
“Las Fuerzas Armadas, dentro de su recorrido en la línea fronteriza, han encontrado líneas eléctricas que pasan de Ecuador a Colombia, o sea, nos están robando energía eléctrica a Ecuador para pasar a Colombia”, alegó el responsable de la cartera de Interior en una entrevista para Radio América.