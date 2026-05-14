Más de 1.200 huevos de palomas han sido retirados en Envigado, ¿por qué?

La Alcaldía de Envigado anunció la puesta en marcha de varias acciones para controlar la creciente presencia de palomas en diferentes sectores del municipio y evitar problemas de salubridad y convivencia. Como parte de la estrategia, el municipio viene realizando jornadas en las que las aves son capturadas de manera temporal para revisarlas, desparasitarlas y marcarlas con anillos de identificación. El procedimiento se hace con apoyo de veterinarios y utilizando trampas especiales que no lastiman a las palomas.

Además de atender a las aves, las autoridades buscan conocer mejor cómo se mueve esta población dentro del municipio y en qué zonas se concentra con mayor frecuencia.





Otra de las medidas que se viene aplicando es el retiro periódico de nidos y huevos para frenar la reproducción acelerada de la especie.

“Cada 12 días recolectamos nidos y huevos de palomas para frenar su reproducción y reducir riesgos para la salud pública”, comentó el alcalde Raúl Cardona.

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Según informó la administración municipal, entre 2024 y lo corrido de 2026 ya han sido retirados más de 350 nidos y cerca de 1.200 huevos en distintos puntos del municipio.



También se han instalado 60 dispositivos este año para ahuyentar las palomas en lugares como parques, colegios y espacios comunitarios. La meta es ubicar más de 2.000 de estos elementos.