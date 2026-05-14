Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá

Lo que comenzó en junio de 2024 como una sociedad comercial dedicada a tratamientos de estética y bienestar terminó convertido en el centro de una compleja investigación que hoy involucra posibles irregularidades sanitarias, presunta obstrucción de evidencia y la misteriosa desaparición de una paciente tras un procedimiento invasivo en el sur de la capital. El caso escaló este jueves tras la desaparición de Yulixa Consuelo Tolosa, una mujer de 52 años que acudió al establecimiento en el barrio Tunjuelito, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser por cerca de 3 millones de pesos. Este es un procedimiento estético y médico que utiliza la energía de la luz láser para destruir, diluir y eliminar la grasa localizada en áreas específicas del cuerpo. De acuerdo con testimonios públicos de sus allegados, luego del procedimiento la paciente presentó graves complicaciones físicas, incluyendo dificultades respiratorias y episodios de desmayo. El lugar, ha dicho la Secretaría de Salud de Bogotá, no cuenta con autorización para prestar servicios y permisos sanitarios para el mismo. Lea también: Así ocurrió la desaparición de Yulitza Tolosa tras cirugía estética en Bogotá Horas después, cuando sus familiares intentaron contactarla, denunciaron que la mujer ya no se encontraba en el lugar y que el personal del establecimiento entregó versiones contradictorias y evasivas sobre lo ocurrido. La empresa, identificada legalmente como Sociedad Estética Beauty Láser M. L SAS, fue constituida formalmente con un capital de 50 millones de pesos y fijó su sede mercantil en el barrio La Chucua, en la localidad de Kennedy, en otro lugar distinto a la sede física del negocio donde ingresó Yulixa y cuyo rastro se ha perdido.

Los documentos de Cámara de Comercio de Bogotá, consultados por EL COLOMBIANO, revelan que la compañía fue creada por dos socios: la enfermera venezolana María Fernanda Delgado Hernández y Marcelo Andrés Hayashi Montoya. Fernández figura como propietaria del 70 % de la sociedad y es la representante legal principal —quien firmó sus obligaciones tributarias ante la DIAN utilizando un Permiso por Protección Temporal (PPT)—. A su lado, en papeles, figura como socio del 30 % restante el señor Hayashi Montoya, quien posteriormente fue removido de su cargo como representante suplente en octubre de 2025. Lea también: Más de 15 víctimas desfiguradas: arrestan a exreina de belleza que fingía ser cirujana plástica En sus registros mercantiles figura que la empresa está avalada en registros mercantiles para operar actividades de estética especializada, centros de adelgazamiento, spa, servicios de nutrición y procedimientos paramédicos. No obstante, el documento constitutivo establecía una condición explícita que hoy cobra gran relevancia: los tratamientos postoperatorios y de adelgazamiento debían ejecutarse obligatoriamente bajo control y supervisión médica. Esta exigencia técnica y legal contrasta drásticamente con los hechos que detonaron la actual controversia policial.

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