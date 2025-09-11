Tras atentado en Medellín, allanaron casa donde harían uniformes para disidencias de las Farc y allí capturaron a un hombre

Tras el ataque a la torre de energía de EPM en Loreto, comuna 9 de Medellín, ocurrido en la noche de este miércoles 10 de septiembre, las autoridades emprendieron una serie de acciones para dar con los responsables, lo que incluye una recompensa de hasta $200 millones por información que permitiera establecer su ubicación.

Lea también: Expulsaron de Medellín a extranjero fugitivo de la justicia de EE. UU. requerido por millonario robo en Las Vegas, Nevada

Pues en la noche de este jueves, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón informó sobre uno de los primeros resultados que se conocen tras el atentando, que se atribuye al frente 36 de las disidencias de las extintas Farc.

De acuerdo con el mandatario departamental, tras hacer varios allanamientos, las autoridades encontraron una vivienda en la comuna 3, Manrique, donde, al parecer, se fabricaban uniformes y otro material de intendencia para dicho grupo armado ilegal.