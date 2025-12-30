Por alto aumento del salario mínimo 2026, pasajes subirían más de $200 en ciudades, alerta Asocapitales

El aumento del salario mínimo del 23% anunciado por el Gobierno Nacional tendrá un efecto inmediato y contundente sobre los sistemas de transporte público urbano en las ciudades capitales.
Así lo advirtió la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), al señalar que este ajuste salarial generará un incremento adicional superior a los $200 por pasaje, que se sumará al alza del 11 % que ya estaba proyectada para 2026.
Entérese: ¡No fue inocentada! El mínimo subirá 23% y será $1,75 millones
El resultado es una mayor presión financiera para los sistemas de transporte masivo y estratégico, justo en un momento en el que las finanzas locales ya están tensionadas por múltiples frentes.