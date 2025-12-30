x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Juan David Niño ya adelanta la pretemporada con Águilas Doradas, le contamos quién es el nuevo entrenador del club

Entre los refuerzos confirmados para el 2026 están el arquero Iván Arboleda y los jugadores Andrés Ricaurte, Andrés Álvarez, Bryan Urueña y Cristian Caicedo.

  • Juan David Niño es el entrenador de Águilas Doradas, ya adelanta la pretemporada con el equipo en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Águilas Doradas
    Juan David Niño es el entrenador de Águilas Doradas, ya adelanta la pretemporada con el equipo en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Águilas Doradas
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 12 horas
bookmark

Juan David Niño es uno de los técnicos jóvenes del fútbol colombiano. Nacido en Tunja hace 37 años, este entrenador formado en Argentina cuenta con un paso por equipos como Patriotas, Real Cundinamarca y ahora Águilas Doradas.

Recientemente tuvo una experiencia en una selección nacional, estuvo con República Dominicana y manifiesta estar entusiasmado por volver al fútbol profesional en Colombia. “Regresar a primera división es muy estimulante y sé que vamos a tener el equipo en el punto que queremos, con objetivos y propósitos importantes, todos estamos conectados en lograr estas metas”, comentó.

Niño es recordado en el país por el tiempo que estuvo en Patriotas, ya que fueron ocho años en los que ocupó varios cargos incluido el de técnico en propiedad, pero también fue asistente, y estuvo en la gerencia deportiva.

Sobre su llegada a Águilas, afirmó sentirse bien. “El respaldo y apoyo dirigencial es muy bueno, nos dan todas las garantías para trabajar y sacar adelante el proceso y por eso aspiramos llegar muy alto con este proceso”, enfatizó.

De igual manera, argumentó que “me siento bien, creo que han sido unas unidades de entrenamiento con mucha intensidad, el grupo es altamente competitivo y siento que vamos por buen camino, porque tenemos grandes desafíos”.

Hay que recordar que Águilas ya confirmó la vinculación de varios refuerzos, entre ellos la del arquero Iván Arboleda y los jugadores Andrés Ricaurte, Andrés Álvarez, Bryan Urueña y Cristian Caicedo.

En la entrevista dada a la página oficial del equipo, el técnico Niño mencionó que, “mi sentir del juego siempre ha sido que el equipo se comporte bien en todas las áreas del campo, me identifico con los estilos de entrenadores como Pep Guardiola, Diego Simeone, Carlo Ancelotti y Alex Ferguson que son entrenadores a nivel mundial con gran impacto. Me formé en Argentina y creo mucho en el potencial del jugador colombiano, la idea es construir un modelo de juego para lograr las metas y objetivos que nos hemos planteado”.

Águilas Doradas arrancará el 2026 en calidad de visitante ante Santa Fe en la primera fecha de la Liga Betplay; mientras que en la segunda fecha será local ante Pasto.

¿Quiénes lo acompañarán en el cuerpo técnico?

De acuerdo con la información que entregaron en Águilas Doradas, Niño estará acompañado en el cuerpo técnico con Francisco Delgado y Darío Sierra como asistentes, Edigson Velásquez oficia como entrenador de arqueros y Mauricio Molina es el preparador físico.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Águilas
Liga BetPlay
Rionegro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida