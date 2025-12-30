x

¿Colombia rumbo a un escenario como el de Venezuela? El antecedente que reabre el debate tras el alza de 23,78% en el salario mínimo

El fuerte aumento del salario mínimo para 2026 reabrió el debate económico en Colombia y encendió alertas por sus posibles efectos en la inflación y el empleo en el país.

  El salario mínimo aumentó un 23.7% para el 2026. FOTO: GETTY IMAGES.
Andrea Lara
29 de diciembre de 2025
bookmark

El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para 2026, del 23,7%, abrió un nuevo frente de debate en el país, luego de varios analistas recordaran en la red social X el precedente venezolano tras una decisión similar adoptada por Hugo Chávez en 2011.

En contexto: URGENTE: Petro decreta alza del 23,78% para el salario mínimo en 2026, ¿en cuánto quedó?

Según analistas, en ese año el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, incrementó el salario mínimo en 30%, una medida que, según los registros económicos, fue seguida por una inflación del 27,6% en 2011, superior al aumento decretado. En los años posteriores, la inflación se aceleró: superó el 20% en 2012, llegó al 56% en 2013 y derivó, a partir de 2017, en un proceso de hiperinflación que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios y desencadenó una crisis económica y social sin precedentes.

El recuerdo de ese episodio volvió al centro del debate justo después de que el Gobierno colombiano confirmara que el salario mínimo pasará de $1,42 millones a $1.750.905, y que con el auxilio de transporte el ingreso mensual mínimo llegará a los $2 millones. Petro defendió la decisión como parte de su apuesta por un “salario mínimo vital”, orientado a garantizar condiciones dignas para los hogares trabajadores y a dinamizar la economía popular.

La comparación con Venezuela, sin embargo, ha sido utilizada por sectores críticos para advertir sobre posibles efectos inflacionarios y riesgos para el empleo formal, en un país donde la informalidad supera el 55% y el empleo asalariado con ingresos iguales o superiores al mínimo ha venido cayendo, según cifras del Dane.

Le recomendamos leer: ¿Un tiro en el pie? Alza de 23,7% del salario mínimo agranda el hueco fiscal del Gobierno Petro, y pone en jaque presupuesto y pensiones

Economistas han insistido en que los impactos del aumento dependerán de variables como la productividad, el comportamiento de los precios, la disciplina fiscal y la capacidad del Estado para evitar que el mayor ingreso nominal se diluya rápidamente por inflación, como ocurrió en el caso venezolano.

Por ahora, el Gobierno sostiene que el contexto macroeconómico de Colombia es distinto y que el incremento tendrá un efecto real positivo. El debate, avivado por el antecedente histórico, apenas comienza.

