Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo para 2026, fijado por decreto en un 23,7%, abrió un fuerte debate entre los principales gremios económicos del país. Aunque el Gobierno defendió la medida como un avance hacia un “salario mínimo vital”, sectores empresariales, financieros y productivos coincidieron en advertir sobre sus efectos en el empleo formal, la inflación, la competitividad y la sostenibilidad fiscal.
El incremento llevó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a $1.750.905 y, con el auxilio de transporte, a cerca de $2 millones. Sin embargo, para los gremios, el impacto real va mucho más allá del ingreso directo de quienes devengan el mínimo y alcanza a buena parte de la economía.
