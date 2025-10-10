Video | Músico colombiano fue agredido mientras cantaba en el metro de Nueva York, ¿refleja el odio contra los migrantes?

Una voz y la melodía de un acordeón, que al parecer han sido habituales en los pasillos subterráneos de la Gran Manzana, se vieron silenciados por un inesperado arrebato de violencia. Los transeúntes del metro de Nueva York fueron testigos de un acto de intolerancia.
Le puede interesar: Fuerte sismo de magnitud 7.8 se registró con epicentro en el mar entre Suramérica y la Antártida
El protagonista de esta historia fue un artista identificado como Alejo Portela, un joven músico colombiano que, con su acordeón, lleva años compartiendo la música vallenata, símbolo de sus raíces caribeñas, con los transeúntes de esta zona de la ciudad.