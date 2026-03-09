Incendio en Barranquilla: fiesta de revelación de género habría causado la destrucción de dos restaurantes

Una fiesta de revelación de género habría desencadenado un voraz incendio que destruyó dos restaurantes tradicionales del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, en un sector turístico a orillas del río Magdalena. La emergencia, registrada la tarde del sábado 7 de marzo, dejó en ruinas al reconocido restaurante El Proveedor y afectó también al establecimiento vecino El Carmen.
Según testimonios recogidos en la zona, el fuego habría comenzado hacia las 6:00 de la tarde durante un evento para anunciar el sexo de un bebé que se realizaba en uno de los restaurantes.