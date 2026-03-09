Incendio en Barranquilla: fiesta de revelación de género habría causado la destrucción de dos restaurantes

Una fiesta de revelación de género habría desencadenado un voraz incendio que destruyó dos restaurantes tradicionales del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, en un sector turístico a orillas del río Magdalena. La emergencia, registrada la tarde del sábado 7 de marzo, dejó en ruinas al reconocido restaurante El Proveedor y afectó también al establecimiento vecino El Carmen. Conozca: Ataque de drones iraníes incendia el Burj Al Arab, el hotel más icónico de Dubái Según testimonios recogidos en la zona, el fuego habría comenzado hacia las 6:00 de la tarde durante un evento para anunciar el sexo de un bebé que se realizaba en uno de los restaurantes.

De acuerdo con Johnny Morelos, administrador de El Proveedor, una bengala utilizada durante la celebración habría lanzado chispas que cayeron sobre el techo de palma seca del lugar, un material altamente inflamable. Las fuertes brisas que soplan en este sector cercano al río facilitaron que las llamas se propagaran rápidamente entre las estructuras. Lea aquí: Atención: Hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena, se incendió El incendio arrasó con prácticamente todas las áreas del restaurante: comedor, cocina, zona de labores, parqueadero e incluso algunos vehículos. También resultaron afectados espacios donde había animales domésticos. A pesar de la magnitud de la emergencia, las personas lograron evacuar a tiempo y no se reportaron heridos ni afectados por inhalación de humo. Para controlar la conflagración fue necesaria la intervención de al menos cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, así como el apoyo de miembros de Guardacostas de la Armada Nacional y personal del Puerto de Barranquilla. Las labores de extinción se extendieron por más de tres horas y, en medio de la emergencia, los socorristas incluso debieron extraer agua directamente del río Magdalena para sofocar las llamas.