Alerta para las presidenciales: en votaciones legislativas decomisaron en total $3.761 millones para comprar votos

La jornada de elecciones legislativas que recién culminó en Colombia dejó un campanazo de alerta de cara a las próximas presidenciales, por la alta cantidad de personas que fueron capturadas transportando gruesas sumas de dinero para la compra de votos.

En su balance final, la Policía detalló que 52 sospechosos fueron detenidos en 49 incautaciones desde que comenzó el despliegue del Plan Democracia, el 30 de enero de 2026, hasta el día mismo de los comicios, el 8 de marzo.

Esos ciudadanos transportaban $3.761 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no lograron justificar, pero las autoridades presumen que eran para comprar votos. En algunos casos los paquetes iban marcados para sus destinatarios y estaban junto a material de propaganda partidista.

La cifra implica un incremento de hallazgos con relación a las elecciones legislativas de 2022. En ese entonces hubo ocho detenidos que se movilizaban con $2.792 millones, es decir, en detenciones el número subió 550%, y en plata un 34,7%.

Para la Policía, esos resultados “reflejan el compromiso por garantizar la transparencia y la seguridad de la democracia”.

No obstante, queda la preocupación de cuánto más dinero se pudo haber movido sin que lo detectaran, cuántos votos se compraron y a quiénes eligieron con ese tipo de fraude.

El departamento con más eventos de incautación fue Antioquia (5 casos), seguido de Bolívar (4), Norte de Santander (3), Sucre (3) y Meta (3).