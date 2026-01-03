x

Delcy Rodríguez dice que el gobierno chavista desconoce el paradero de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

  • Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez fueron capturados por militares estadounidenses, anunció el presidente Donald Trump. Foto: Afp.
    Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez fueron capturados por militares estadounidenses, anunció el presidente Donald Trump. Foto: Afp.
Agencia AFP
hace 10 horas
“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.

Rodríguez reiteró que los “aviones de defensa integral de la nación” quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Bombardeo en Venezuela. Foto: AFP
Bombardeo en Venezuela. Foto: AFP

Según comentaristas internacionales que hablaron con la prensa extranjera, Rodríguez sería la encargada legalmente de reemplazar a Maduro. Sin embargo, no todos están convencidos que ella tenga la suficiente influencia en los militares para asumir completamente el poder. Más allá de esto, se informó que los ataques de los Estados Unidos incluyeron intervenciones en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua.

Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. De momento no se conocen si las operaciones produjeron víctimas mortales

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué regiones fueron atacadas por Estados Unidos?
Se reportaron operaciones en Caracas y en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, según información difundida por la prensa extranjera.
¿Quién gobierna Venezuela si Maduro no aparece?
Según la Constitución, la vicepresidenta Delcy Rodríguez es la primera en la línea de sucesión presidencial.
¿Puede Maduro volver al poder como lo hizo Chávez?
Expertos consideran poco probable un regreso inmediato si se confirma que está bajo custodia de Estados Unidos.

