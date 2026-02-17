Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

Colombia cerrará el 2026 con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada en energías renovables, en su mayoría solar. De ese total, 2.876 MW corresponden a proyectos de mediana y gran escala que ya están en operación comercial o en fase de pruebas, mientras que el resto proviene de esquemas de autogeneración y generación distribuida.
Esta capacidad equivale al consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, lo que beneficiaría a cerca de 10,2 millones de colombianos. En términos ambientales, representaría la reducción de 1,24 millones de toneladas de CO2 al año, similar a retirar de circulación más de 265.000 vehículos.
