¿Qué ha contado Gisèle Pelicot sobre el caso que la convirtió en símbolo feminista mundial?

La vida de Gisèle Pelicot cambió de rumbo cuando en septiembre de 2020, su esposo, Dominique Pelicot, fue arrestado tras haber sido descubierto tomándole fotografías debajo de la falda a varias mujeres en un supermercado.
En ese momento comenzó una investigación policial que descubrió un tema aún más macabro: cientos de imágenes y videos en su computador en el que hay varios hombres violándola a ella mientras permanece sedada. Los hechos ocurrieron entre julio de 2011 y octubre de 2020 en la localidad de Mazan, sureste de Francia.
Este caso le dio la vuelta al mundo cuando ella decide que el juicio, que comenzó el 2 de septiembre de 2024, fuera público. En diciembre de ese mismo año se dio el veredicto que condenó al señor Pelicot a 20 años de prisión (en ese momento tenía 72 años) por reclutar a docenas de hombres a través de internet para violar a su esposa, pero además 49 hombres también fueron declarados culpables de violación y fueron sentenciados a 15 años de prisión. 2 más fueron declarados culpables de agresión sexual.