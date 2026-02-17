x

¿Qué es el emicizumab, el medicamento que se le dejó de suministrar a Kevin Acosta para tratar su hemofilia?

El medicamento tiene una larga duración a diferencia de otros tratamientos; sin embargo, su suspensión puede tener consecuencias graves en el paciente. Conozca los detalles de este fármaco.

    Desde el mes de diciembre, Kevin Acosta no recibía el suministro de emicizumab, el cual era necesario para tratar su hemofilia A. Fotos: Jaime Pérez Munévar, curecompass y redes sociales.
    Así funciona el emicizumab en el cuerpo. Foto: Infografía creada para EL COLOMBIANO con inteligencia artificial.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, falleció luego de unas complicaciones sufridas luego de una caída de una bicicleta, pues el menor estaba diagnosticado de hemofilia A, una enfermedad que aunque no limitaba que el niño hiciera actividades recreativas o físicas, sí requería de un medicamento especial para su tratamiento.

Se trata del emicizumab, un anticuerpo monoclonal biespecífico diseñado para prevenir o reducir la frecuencia de episodios hemorrágicos en personas con esta patología, pues esta condición hace que la sangre no puede formar tapones (coágulos) de manera normal para detener los sangrados o las hemorragias.

Lea también: Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída”

Según la descripción de diferentes sociedades médicas de Estados Unidos, España y la Unión Europea, este fármaco actúa como un sustituto o “puente artificial” que une las piezas que sí están presentes en el cuerpo para que la sangre pueda volver a coagular y cerrar las heridas.

A diferencia de otros tratamientos, el emicizumab es de larga duración. Esto permite que el paciente reciba sus dosis con menos frecuencia: puede ser una vez por semana, cada dos semanas o incluso una vez al mes. En el caso de Kevin, según su madre, este se le suministraba cada 28 días; sin embargo, lo dejó de recibir desde el mes de diciembre.

Este medicamento se aplica mediante una inyección debajo de la piel (como las de insulina), por lo que no es necesario buscar una vena cada vez. Es un tratamiento de prevención; es decir, se usa de forma regular para evitar que los sangrados empiecen, no para detener un sangrado que ya está ocurriendo en el momento.

Para médicos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y de la National Bleeding Disorders Foundation (Fundación Nacional de Trastornos Hemorrágicos de EE.UU.), este medicamento es como un “cambiador de reglas” debido a que, por su aplicación, evita la necesidad de infusiones intravenosas frecuentes, lo que mejora la adherencia al tratamiento, además de su duración prolongada.

Además, según ensayos clínicos, el tratamiento ha demostrado reducir significativamente la tasa anual de sangrados, logrando que muchos pacientes alcancen un estado de “cero sangrados”.

Así funciona el emicizumab en el cuerpo. Foto: Infografía creada para EL COLOMBIANO con inteligencia artificial.
Así funciona el emicizumab en el cuerpo. Foto: Infografía creada para EL COLOMBIANO con inteligencia artificial.

¿Qué riesgo sufría Kevin Acosta al suspenderse el suministro del medicamento para tratarle la hemofilia A?

Sobre los riesgos que hay en el paciente al momento de suspenderse el suministro del emicizumab, ambas instituciones anteriormente mencionadas indican que dicha suspensión “aumenta el riesgo de que el paciente regrese a su fenotipo hemorrágico original, incrementando la frecuencia de sangrados espontáneos si no se establece una terapia preventiva alternativa de inmediato”.

Este medicamento puede permanecer en la sangre hasta seis meses después de la última dosis, sin embargo, si dentro de ese período, el paciente necesita tratar un sangrado con aPCC (Concentrado de Complejo Protrombínico Activado), un antagonista de la vitamina K para tratar y prevenir hemorragias, existe el riesgo de sufrir complicaciones trombóticas, las cuales bloquean el flujo normal de la sangre en el cuerpo.

Sobre el riesgo al cual estuvo expuesto Kevin, el doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, advirtió en una entrevista para Blu Radio que son más pacientes los que podrían estar en la misma situación.

“Más o menos de la Nueva EPS pueden ser unos 40 pacientes que no han recibido el medicamento desde diciembre. Tengo todavía 50 pacientes a los que les puede pasar lo mismo. Hay pacientes hospitalizados en UCI porque empezaron a sangrar y no tenían medicamento”, subrayó ante el medio citado el galeno.

Siga leyendo: No solo era el niño Kevin Arley: más de 40 pacientes con hemofilia han tenido inconvenientes con sus medicamentos

