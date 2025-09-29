Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk compareció ante la justicia: su defensa pidió más tiempo para revisar evidencia

El sospechoso de matar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk compareció en una audiencia judicial este lunes 29 de septiembre en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la “voluminosa” evidencia.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en el oeste de Estados Unidos.

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

El sospechoso participó este lunes virtualmente, aunque sin video, a pedido de la defensa desde una cárcel del condado de Utah. La Fiscalía dijo este lunes que la evidencia del caso “es voluminosa, por decir lo mínimo”.