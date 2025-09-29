x

Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk compareció ante la justicia: su defensa pidió más tiempo para revisar evidencia

Kirk, activista y aliado cercano al presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

  • El joven Tyler Robinson, de 22 años, es el señalado de disparar contra el activista conservador Charlie Kirk durante un mitin en la Universidad del Valle de Utah. FOTO: Cortesía Oficina del Sheriff del Condado de Utah
  • El activista estadounidense en medio de una de sus charlas en las universidades de Estados Unidos. FOTO: Tomada redes sociales @charliekirk
Agencia AFP
29 de septiembre de 2025
bookmark

El sospechoso de matar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk compareció en una audiencia judicial este lunes 29 de septiembre en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la “voluminosa” evidencia.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en el oeste de Estados Unidos.

Le puede interesar: Netanyahu se disculpó con Qatar y prometió no realizar nuevos ataques

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

El sospechoso participó este lunes virtualmente, aunque sin video, a pedido de la defensa desde una cárcel del condado de Utah. La Fiscalía dijo este lunes que la evidencia del caso “es voluminosa, por decir lo mínimo”.

El activista estadounidense en medio de una de sus charlas en las universidades de Estados Unidos. FOTO: Tomada redes sociales @charliekirk
Kathryn Nester, designada por el Estado la semana pasada para defender a Robinson, argumentó que necesita más tiempo para decidir si optan por una audiencia preliminar.

El juez Tony Graf fijó la próxima cita judicial para el 30 de octubre, en la cual se prevé que Robinson atienda en persona. Este tipo de audiencia sirve para determinar si hay suficiente evidencia contra el acusado para continuar con un juicio.

Las autoridades han informado que recuperaron el arma que se cree fue usada en el crimen, rastros de ADN de Robinson y un intercambio de mensajes del sospechoso con un compañero de apartamento en los que habría confesado el crimen.

“¿Por qué lo hice?”, dice Robinson en uno de los mensajes, de acuerdo con la Fiscalía. “Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no se puede tolerar”.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

El activista de 31 años había cofundado el movimiento Turning Point USA, considerado responsable de movilizar el electorado joven a favor de Trump. El mandatario republicano calificó a Kirk de “mártir” y anunció una arremetida contra la izquierda a quien culpa de su muerte.

Empleados públicos y privados, incluyendo maestros, han denunciado en las últimas semanas que han perdido sus empleos por criticar a Kirk.

El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue sacado temporalmente del aire en Estados Unidos tras amenazas gubernamentales, luego de que el humorista acusara a la derecha de explotar políticamente el crimen.

También le puede interesar: Pena de muerte para exministro de Agricultura en China tras recibir sobornos por 38 millones de dólares

