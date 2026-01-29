Trump anuncia la reapertura del espacio aéreo de Venezuela para vuelos comerciales tras dos meses de restricciones

El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.
“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.
“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró.
Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA). Tras ese anuncio, varias aerolíneas, incluidas las que viajaban desde Colombia, optaron por no operar en territorio venezolano.