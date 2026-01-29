Autoridades recuperan caja negra del avión de Satena accidentado, ¿por qué es un paso clave en la investigación?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó este jueves que las autoridades aeronáuticas encontraron la caja negra del avión de Satena que se accidentó en Playa Belén, Norte de Santander, y que cobró la vida del congresista Diógenes Quintero y 14 personas más.

“Lo nuevo que aporta bastante al proceso investigativo es el hallazgo de lo que se llama la caja negra, que es un grabador de datos de vuelo y también de audio o de voz de cabina. Ese elemento va a fortalecer unas hipótesis, unas líneas, digamos, de investigación que realiza esta dirección de investigaciones de accidentes de la aeronáutica civil”, afirmó Rojas en la tarde de este jueves.

Noticia en desarrollo...