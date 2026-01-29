“Fue un engaño”: Petro dice que Laura Sarabia mintió sobre hojas de vida de interventores de EPS

Hace unos días, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia, álfil muy cercano a él, fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud. “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo - Laura - y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal. “Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, dijo y aseguró que en su mandato se ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”.

El presidente hacía referencia a un entramado que mostró cómo fueron designados los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud, quienes supuestamente habrían priorizado el pago de servicios a un grupo específico de IPS con vínculos políticos. Ante estas afirmaciones, la ahora embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, le contestó al mandatario a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats” y añadió “no participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año”. En ese mismo mensaje, Sarabia aseguró que “el Presidente Gustavo Petro y su Ministro de Salud lo saben”.

El entramado

Hace un año se dio a conocer que una empresa creada hace más de cuatro años en España, y que fungía como casa matriz de 18 IPS colombianas, era sospechosa de participar en un entramado para captar recursos de la salud de manera irregular. De acuerdo con una investigación periodística de La W, titulada “El laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos”, se trata de la firma Venum Investments 2020, presuntamente localizada en el Paseo de Recoletos, frente a la Plaza Colón, en la ciudad de Madrid, España. Las operaciones de dicha firma quedaron bajo la lupa porque, a diferencia de otras IPS del país afectadas por la desfinanciación del sector provocada por el Gobierno Nacional, en los últimos años han recibido importantes giros económicos de parte del Estado.