“Por tu culpa perdí 10 años de mi papá”: las cartas que llegan a la celda de Maduro

Tras más de una década en el poder y su reciente captura en un operativo militar de Estados Unidos, decenas de venezolanos han enviado cartas a la celda del expresidente Nicolás Maduro, quien permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, mientras enfrenta juicios federales en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.
La iniciativa de recopilar y enviar estos mensajes fue impulsada por una estudiante de política internacional venezolana, quien se inspiró en la viralización de cartas dirigidas a otros reclusos de alto perfil para que, de forma pacífica, los ciudadanos expresaran sus sentimientos hacia el exmandatario, que gobernó Venezuela por 13 años.