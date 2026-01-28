Ahora 85 segundos nos separan del Apocalipsis, según el Reloj del Juicio Final, ¿qué lo aceleró?

Estamos a 85 segundos del fin del mundo. Así de directa fue la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos, que adelantó a menos de minuto y medio el Reloj del Juicio Final, que se acerca a la inevitable medianoche donde la humanidad presenciará una catástrofe. Siga leyendo: ¿Medellín será una ciudad inhabitable? A mediados del siglo tendrá más de 60 días al año con calor extremo El también llamado “Reloj del Apocalipsis”, nunca había estado tan cerca del final desde su creación, en 1947, por un grupo de científicos entre los que estaba Albert Einstein y Robert Oppenheimer, que trabajaron en el Proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares.

Cuando se puso en marcha por primera vez ese año, las manecillas indicaban que la humanidad se encontraba a siete minutos del final. Desde entonces, las manecillas del simbólico reloj se han movido 27 veces. El año pasado, la junta indicó que faltaban 89 segundos; es decir, que para 2026 el tiempo se redujo cuatro segundos.

Y esos segundos que la humanidad perdió estarían directamente relacionadas con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su negacionismo del cambio climático, su papel como detonador de nuevos conflictos tras la intervención militar en Venezuela y las amenazas a Groenlandia e Irán, hacen creer a los científicos que estamos cada vez más cerca de la medianoche del juicio final. Le puede interesar: Correr se vuelve más difícil: el cambio climático amenaza las grandes maratones del mundo “Hace un año advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier retraso en la reversión aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de atender esta advertencia, Estados Unidos, Rusia, China y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, conflictivos y nacionalistas”, señala el Boletín de Científicos Atómicos. Según explicaron en el anuncio, líderes globales como Trump no entendieron la advertencia que les habían hecho hace un año. En cambio, afirmaron, las grandes potencias se volvieron más agresivas. Además, advirtieron un riesgo “inaceptablemente alto” de usar armas nucleares, una amenaza que ya habían alertado el año pasado, pero que en lugar de controlarse, continuó creciendo en los últimos meses.