Ahora 85 segundos nos separan del Apocalipsis, según el Reloj del Juicio Final, ¿qué lo aceleró?

Estamos a 85 segundos del fin del mundo. Así de directa fue la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos, que adelantó a menos de minuto y medio el Reloj del Juicio Final, que se acerca a la inevitable medianoche donde la humanidad presenciará una catástrofe.
El también llamado “Reloj del Apocalipsis”, nunca había estado tan cerca del final desde su creación, en 1947, por un grupo de científicos entre los que estaba Albert Einstein y Robert Oppenheimer, que trabajaron en el Proyecto Manhattan, que produjo las primeras armas nucleares.