Trump insinúa que Estados Unidos comenzará a realizar ataques por tierra en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el país comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela, aunque poco después ha matizado que estas operaciones por tierra son contra “gente horrible que está trayendo drogas” a Estados Unidos y no tienen por qué ser en territorio venezolano.

“Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, ha indicado el inquilino de la Casa Blanca al ser preguntado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval para poco después mantener que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país, nuestros objetivos”.

Trump ha sostenido que el Gobierno estadounidense ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”, en concreto, según el mandatario norteamericano, ha reducido “el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua”, mientras ha asegurado que él no quisiera ser el otro cuatro por ciento, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

Entre risas y en tono de broma también ha preguntado a los presentes en el Despacho Oval: “¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones ya han dejado más de 80 fallecidos.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos no ha querido revelar cuáles van a ser sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, después de la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano hace apenas dos días.