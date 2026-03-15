“No seré antioqueña, pero la defenderé con la vida”: Paloma Valencia le salió el paso a Iván Cepeda

En una llamada virtual transmitida durante un evento político en Rionegro, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a las declaraciones del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, consignadas en el documento Programa de Gobierno 2026-2030. Allí Cepeda afirmó que Antioquia es la cuna de “de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”.

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“Hoy amanecemos con los insultos de Iván Cepeda y desde aquí quiero decirlo fuerte y claro, Antioquia es el ejemplo de Colombia. Antioquia ha sido el departamento que ha defendido la democracia y la libertad”, afirmó Valencia al iniciar su pronunciamiento.

La aspirante presidencial destacó el liderazgo del departamento en la defensa de las instituciones y en la participación ciudadana. “Antioquia ha sido el departamento que nos ha mostrado que Colombia puede más, que nos ha mostrado que las autoestimas sanas de quienes se sienten orgullosos de ser de donde son, sirven para sacar adelante”, dijo.

La candidata también sostuvo que en el departamento se ha consolidado una cultura de vigilancia ciudadana sobre lo público. “Antioquia es el ejemplo de una política que no la dejaron en manos de los políticos, sino de una sociedad que ha estado pendiente de que las cosas públicas se cuiden, de una sociedad que está pendiente de que las cosas funcionen y que nadie en Antioquia se quede solo”, señaló.