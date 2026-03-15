Delcy Rodríguez aseguró que propuesta de cero arancel con Colombia “no se puede”

Luego de una semana de diálogos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, varias propuestas se han hecho escuchar y todas enfocadas en el mejoramiento de las relaciones para la seguridad fronteriza y el fortalecimiento del comercio binacional.
Entre las propuestas económicas que planteó Gustavo Petro se encontró un “arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”, como también puso sobre la mesa “hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela”, mencionó en su cuenta de X el pasado 13 de marzo.