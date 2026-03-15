Delcy Rodríguez aseguró que propuesta de cero arancel con Colombia “no se puede”

Entre las propuestas económicas que planteó Gustavo Petro se encontró un “arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”, como también puso sobre la mesa “hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela”, mencionó en su cuenta de X el pasado 13 de marzo.

Luego de una semana de diálogos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, varias propuestas se han hecho escuchar y todas enfocadas en el mejoramiento de las relaciones para la seguridad fronteriza y el fortalecimiento del comercio binacional.

Sobre el arancel, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se expresó posteriormente asegurando lo siguiente: “Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (...) no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano”, dijo.

Para Rodríguez, las sanciones impuestas por EE.UU. impedirían una competencia en condiciones similares con Colombia. Sin embargo, instó al gobierno de Gustavo Petro a estrechar la cooperación en el intercambio de inteligencia para enfrentar la inseguridad en la frontera. “Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente”, sostuvo.

Cabe recordar que la funcionaria venezolana también envió un mensaje al presidente Donald Trump, solicitando la eliminación de las sanciones que hoy tiene el país.

“Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, resaltó.

Más temprano, Estados Unidos flexibilizó todavía más sus medidas contra Venezuela, con el propósito de elevar la producción de fertilizantes frente a la escasez de petróleo por la guerra en Oriente Medio. En ese sentido, autorizó tres nuevas licencias que incluyen todas las actividades relacionadas con el aumento de “productos petroquímicos”, entre ellos los productos y precursores de fertilizantes.

Con información de AFP*

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