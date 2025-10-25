Trump castigó a Canadá con el aumento del 10% de aranceles por “tergiversar” el discurso de Ronald Reagan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 25 de octubre que aumentará un 10% los aranceles a Canadá, un día después de que rompiera las relaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses.
Los aranceles sectoriales globales que impuso Estados Unidos, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.
