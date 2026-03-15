“Ya me empiezan a llamar Sebastián Montoya y no solo el hijo de Juan Pablo”: el piloto en diálogo con El Colombiano

Si en la pista refleja cada vez más seguridad para maniobrar su monoplaza de Fórmula 2, fuera de ella sus palabras también dan a entender la madurez y confianza que viene adquiriendo en el mundo del automovilismo, en el que se esfuerza para llegar lejos como lo hizo su padre, Juan Pablo Montoya. Él es Sebastián Montoya, piloto de Claro y quien, a sus 20 años de edad, acaba de comenzar su segunda temporada consecutiva en la categoría que sirve de plataforma para llegar a la Fórmula 1. Por lo pronto, Sebastián, que viene de lograr dos novenos lugares en el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, acelera firme, pero sin saltarse el proceso; eso sí, con la clara ambición ahora de poder luchar por los puestos de honor luego de terminar el año pasado de 12.º en el campeonato. En charla con Sebastián, y preparándose para su siguiente carrera, que sería el Gran Premio de Mónaco, el 6 y 7 de junio, ante la cancelación de las válidas de Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Oriente Medio, el piloto habló de las expectativas que tiene en la temporada, de lo que ha sido su experiencia en dicha competencia y también de cómo quiere que lo recuerden.

Ha comenzado su segunda temporada en la Fórmula 2 con dos top-10, ¿qué balance hace de este inicio de año y en qué aspectos siente que ha evolucionado más respecto a 2025?

“Digamos que con el carro estamos encontrando una base nueva. Entonces, en pretemporada y en esta primera carrera fue mucho de entender este nuevo carro y los cambios que hicimos del año pasado. De mi parte he madurado; me siento mejor mental y físicamente, mucho más fuerte. Estoy más preparado de lo que estaba el año pasado. Tengo confianza en el trabajo que estoy haciendo. Entonces estoy contento y emocionado por lo que viene”.

Seguir con el equipo Prema Racing es una señal de confianza en su proceso. ¿Qué significa para usted mantener esa continuidad y cómo le ha ayudado el equipo en su crecimiento como piloto?

“Es muy especial. Ha sido mi casa en casi toda mi carrera en fórmulas. Estamos trabajando con la meta de ganar; entonces, si tenemos la velocidad, haremos cosas increíbles cada fin de semana. De mi lado continuaré preparándome duro para estar a la altura de cada reto”.

La temporada 2026 de la Fórmula 2 tiene muchos debutantes. ¿Cómo cambia eso la dinámica del campeonato y qué tan importante es la experiencia que ya tiene en la categoría?

“Si bien la velocidad no cambia mucho, sí se gana más experiencia luego de un año después de ser novato. Ya hay más expectativa por lo que viene y lo que va a pasar. Ahora se trata de maximizar todo lo aprendido, seguir trabajando en el carro, pero también en mí mismo en una categoría que siempre está evolucionando. Los rivales también mejoran, entonces la idea es estar en la punta, buscando ser de los más rápidos al final del día”.

Está compitiendo en una categoría que históricamente es el último paso hacia la Fórmula 1. ¿Siente que esta temporada puede ser decisiva para acercarse al gran objetivo de llegar a la gran carpa del automovilismo?

“Yo creo que todos los años son súper importantes para la carrera de uno. Obviamente, en el punto en el que estoy hay más responsabilidad. Sé lo bueno que soy, que puedo estar en Fórmula Uno y que puedo ganar ese campeonato, pero para llegar ahí hay muchas cosas que tienen que pasar primero y que tengo que hacer. Se debe seguir trabajando, continuar con mi equipo, y ya miraremos lo que venga en el futuro”.

Ser hijo de Juan Pablo Montoya inevitablemente genera comparaciones. ¿Cómo maneja esa presión?

“Esto tiene sus cosas buenas y malas. Sé que tengo el título de ser el hijo de Juan Pablo Montoya, y eso nadie lo puede cambiar, y estoy orgulloso de ello. Pero también sé que, si soy lo suficientemente bueno, puedo escribir mi propia carrera y empezar a hacer mi propio nombre. Me alegra saber que ya voy rápido y que ya me empiezan a llamar Sebastián Montoya”.

En 2025 se le vio probando una moto junto al motociclista David Alonso. ¿Qué le dejó esa experiencia? ¿Encontró similitudes entre el manejo de una moto de competición y un monoplaza?

“Sí, el año pasado pude visitar a David en la primera semana del Gran Premio de Mugello, en Italia, y fue algo totalmente opuesto a lo que estoy acostumbrado a hacer. La manera de trabajo, el ambiente, la cultura... todo es totalmente diferente al tema de los carros. Cuando di la vuelta al circuito en la moto eléctrica de MotoGP fue algo espectacular, una experiencia increíble. Pero en realidad manejar moto requiere tener un físico distinto al que se debe tener para los carros, pero fue fantástico vivirlo”.

¿Cuáles diría que son hoy sus mayores fortalezas como piloto y en qué áreas sigue trabajando para ser más competitivo?

“Creo que lo más fuerte que tengo como piloto son mis ganas de aprender. Eso es algo realmente fundamental, sin importar lo bueno que seas, pues hay que esforzarse todos los días buscando siempre ser mejor y así poder pelear en cada reto que se presente”.

¿Qué objetivos concretos se traza para esta temporada: podios, victorias o pelear por el campeonato?

“Quiero ganar el campeonato y para ello estoy corriendo. Deseo ganar todas las carreras y por eso trabajo fuerte, y si puedo ganar todas las poles también. Pero al final del día sabemos que esto es deporte, que esto es F-2, y uno nunca sabe lo que va a pasar. Lo único que sé es que estoy enfocado con mi equipo para salir en cada vuelta a darlo todo. No sé cuál vaya a ser el resultado al final del año, pero lo que sí tengo seguro es que no nos rendiremos. Así luchemos por el título, una carrera o un solo punto, siempre daré la pelea”.

¿Qué sigue para el corredor colombiano?