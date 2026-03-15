¿Cuáles son los “grandes sueños” que tiene Catalina Usme en su regreso al fútbol colombiano?

María Catalina Usme Pineda es la goleadora histórica de la Selección Colombia femenina con 62 tantos. En su palmarés, a nivel de clubes, destacan seis títulos logrados con Formas Íntimas, América de Cali y Universitario de Perú, además de dos medallas de oro en Juegos Bolivarianos y Juegos Panamericanos.
Ha sido la máxima artillera histórica de la Liga Femenina de Colombia y de la Copa Libertadores Femenina; asimismo, es la principal anotadora del país en Juegos Olímpicos con tres tantos, tras participar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024.