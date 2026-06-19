¿Se le aguó la fiesta mundialista a Hakimi? El futbolista marroquí enfrentará juicio por presunta violación en Francia

El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain, deberá sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de violación, tras rechazar el recurso presentado por su defensa para evitar el juicio. La decisión mantiene en firme la acusación que pesa sobre el jugador desde febrero de 2023, cuando una joven lo denunció por hechos ocurridos en su domicilio, en las afueras de París.
La resolución judicial fue comunicada mientras Hakimi se encontraba concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas de un partido clave frente a Escocia. La noticia generó una inmediata reacción del futbolista en redes sociales, donde expresó sentirse “un blanco fácil” y aseguró que lleva años esperando poder defender su versión ante un tribunal.