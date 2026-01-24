Tormenta de nieve y hielo en EE. UU. provocó cancelación masiva de vuelos y tiene con zozobra a millones de habitantes

Una gigantesca tormenta invernal descargó nieve y lluvia helada sobre Nuevo México y Texas este sábado 24 de enero mientras se desplazaba por Estados Unidos hacia el Noreste, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.
Una vez el Servicio Nacional de Meteorología (NWS en inglés) pronosticó grandes nevadas en algunas áreas y acumulaciones de hielo posiblemente “catastróficas” por lluvia helada, lo primero que hicieron los habitantes en alerta fue vaciar los estantes de los supermercados.
Sean Duffy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses pueden verse afectados por la tormenta. Al menos 16 estados y la capital Washington declararon estados de emergencia.
“Tómense esta tormenta en serio, amigos”, dijo el NWS en X, prediciendo una “franja asombrosamente larga” de nieve desde Nuevo México, en el suroeste, hasta Maine, en el extremo noreste.