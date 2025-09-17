x

Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró

La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por la cadena de televisión ABC, luego de que el presentador y humorista, de 57 años, hiciera comentarios en contra de la derecha a raíz del asesinato de Kirk.

    La cadena ABC, propiedad de Disney, anunció este miércoles que suspende “indefinidamente” el programa nocturno de Jimmy Kimmel, su late night. FOTO: Getty y redes sociales @charliekirk1776
    El programa de Jimmy Kimmel es uno de los más famosos en Estados Unidos y se emitía desde 2003. FOTO: Getty
    Charlie Kirk, era un activista y aliado del presidente Donald Trump, quien daba charlas en las universidades. FOTO: Redes sociales @charliekirk1776
Agencia AFP
17 de septiembre de 2025
bookmark

El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire “indefinidamente”, informó este miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista Charlie Kirk.

“En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente”, aseguró un vocero de la cadena estadounidense que es propiedad de Disney a la AFP.

Le puede interesar: Cadáver descompuesto hallado en el Tesla de reconocido rapero estadounidense pertenece a una joven de 15 años

El programa de Jimmy Kimmel es uno de los más famosos en Estados Unidos y se emitía desde 2003. FOTO: Getty

Charlie Kirk, un influencer y activista conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado de un disparo en el cuello el pasado 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en medio de un evento de la universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado. Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa de este lunes 15 de septiembre.

Charlie Kirk, era un activista y aliado del presidente Donald Trump, quien daba charlas en las universidades. FOTO: Redes sociales @charliekirk1776

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo el humorista.

Los comentarios se registraron justo cuando autoridades de la administración de Trump prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, que comienzan a ser catalogadas como amenazas a las libertades civiles.

Para Trump fue una “excelente noticia” la suspensión del programa

Tras conocer la noticia, el presidente Donald Trump celebró este miércoles la suspensión del programa del humorista Jimmy Kimmel, un férreo crítico del mandatario republicano, calificándola como una “excelente noticia para Estados Unidos”.

“Excelente noticia para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento”, escribió el presidente en su red social Truth Social.

Asimismo, el presidente estadounidense también criticó a otros presentadores de programas nocturnos como Jimmy Fallon y Seth Meyers, a quienes describió como “perdedores”, con malos índices de audiencia. “Son dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son horribles”.

Poco antes del anuncio de ABC, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) publicó un comunicado informando que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar “ofensivo e insensible” el monólogo del humorista.

“Seguir dándole una plataforma de transmisión al señor Kimmel en las comunidades a las que llegamos simplemente no atiende al interés público”, dijo Andrew Alford, presidente de la red en el texto.

“Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías, al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo”, concluyó.

También le puede interesar: Hombre estuvo 18 años preso por delito que no cometió y después fue condenado a cadena perpetua por otro crimen

