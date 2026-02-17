Gremios aseguran que no hubo acuerdo en mesa de concertación del salario mínimo, ¿están garantizados los $2 millones?

Una vez el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el incremento del salario mínimo, la mesa de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales fue convocada para lograr un acuerdo sobre dicho sueldo. La cuestión es que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se concertó con la gran parte de los gremios empresariales mantener el aumento en 23,7% en el decreto transitorio que debe expedir de forma obligatoria el Ejecutivo, pero la lectura de los gremios es que se trató de una decisión unilateral.
Lo cierto es que el Gobierno expedirá el decreto transitorio en los próximos días, tal y como lo pidió el ente judicial. En ese documento se mantendrá el salario mínimo 2026 básico en $1.750.905 mensuales y en $2 millones con auxilio de transporte. ¿Eso garantiza que las empresas mantendrán el salario en ese rango?
Entérese: Fact check a Petro y su defensa del impacto del salario mínimo sobre inflación, desempleo y crecimiento económico