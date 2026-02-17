Economía con Petro ha crecido 13,6%, inferior al del gobierno Duque pese a la pandemia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló las cifras de crecimiento del cuarto trimestre de 2025 y del total del año.
El balance muestra un crecimiento de 2,3% entre octubre y diciembre y una alza acumulada de 2,6% en todo el 2025. La lectura general es de recuperación moderada, pero con señales mixtas bajo la superficie.
El crecimiento anual de 2,6% estuvo jalonado principalmente por el sector cultural, que se expandió 9,9%; el comercio, con 4,6%; y la administración pública y defensa, con 4,5%.
En otras palabras, el dinamismo vino por el lado del consumo, hogares y gasto público, y por actividades asociadas al entretenimiento y los servicios, como los conciertos.
En contraste, sectores estratégicos como construcción, minas y canteras e industria manufacturera permanecen estancados o con bajo desempeño.