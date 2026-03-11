Ni LeBron, ni Jordan: Bam Adebayo firma una actuación que no se veía desde 1962

Tuvieron que pasar 20 años desde el 22 de enero de 2006, cuando Kobe Bryant, jugando para Los Angeles Lakers, logró 81 puntos contra los Toronto Raptors. Ese día, la gente que presenció la mágica noche de la “Mamba” no pensó que se repetiría lo que vieron en el Staples Center. Sin embargo, el día llegó este martes 10 de marzo de 2026: Bam Adebayo anotó 83 puntos contra los Washington Wizards en el Kaseya Center de Miami.
Es el segundo registro más alto en la historia de la NBA, tan solo detrás de los 100 puntos que consiguió Wilt Chamberlain en 1962. También rompió el récord de más tiros libres anotados de la liga: convirtió 36 de 43 intentados. “Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho”, dijo Adebayo. “Le doy gracias a Dios, a mi familia y a mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante; este es un momento para ellos”.