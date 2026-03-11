x

Ni LeBron, ni Jordan: Bam Adebayo firma una actuación que no se veía desde 1962

El pívot de Miami Heat logró la segunda cantidad de puntos más grande en un solo juego. Superó marca de dos décadas de Kobe Bryant.

  • Bam Adebayo ha sido 3 veces All Star de la NBA y tiene 2 medallas de oro olímpicas con Estados Unidos (2020 y 2024) FOTO: GETTY
    Bam Adebayo ha sido 3 veces All Star de la NBA y tiene 2 medallas de oro olímpicas con Estados Unidos (2020 y 2024) FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Tuvieron que pasar 20 años desde el 22 de enero de 2006, cuando Kobe Bryant, jugando para Los Angeles Lakers, logró 81 puntos contra los Toronto Raptors. Ese día, la gente que presenció la mágica noche de la “Mamba” no pensó que se repetiría lo que vieron en el Staples Center. Sin embargo, el día llegó este martes 10 de marzo de 2026: Bam Adebayo anotó 83 puntos contra los Washington Wizards en el Kaseya Center de Miami.

Es el segundo registro más alto en la historia de la NBA, tan solo detrás de los 100 puntos que consiguió Wilt Chamberlain en 1962. También rompió el récord de más tiros libres anotados de la liga: convirtió 36 de 43 intentados. “Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho”, dijo Adebayo. “Le doy gracias a Dios, a mi familia y a mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante; este es un momento para ellos”.

El camino a ser leyenda

Edrice Femi “Bam” Adebayo nació en Newark, Nueva Jersey, EE. UU. Desde chico destacó por su aspecto físico y habilidad para deportes como el béisbol y el baloncesto. Se decantó por la pelota naranja y se posicionó como pívot, pues su altura le ayudó a dominar la pintura desde una temprana edad. En el 2015 llegó al mítico equipo de la Universidad de Kentucky.

En 2017 se declaró elegible para el draft de ese año. Fue escogido por el Miami Heat y el resto es historia: lleva nueve temporadas en la “Ciudad del Sol”, promediando 18 puntos por partido en su carrera en la NBA. Jugó las finales de la competencia en el año 2020, en la burbuja de Orlando (por el COVID-19), perdiendo contra Los Angeles Lakers; y las de 2023, cuando el Heat, comandado por Bam y Jimmy Butler, cayó ante Denver Nuggets.

Erik Spoelstra, coach del Miami Heat, encontró en Adebayo la fortaleza y el vigor físico que siempre se debe tener debajo del aro, usándolo como una ficha clave del quinteto, principalmente en funciones físicas como los bloqueos y la búsqueda de rebotes.

El martes, el entrenador vivió el partido como un aficionado más, con el orgullo de ver a su pupilo hacer historia grande en la NBA. “Fue una noche increíble”, comentó Spoelstra. “Es un momento que simplemente sucedió; es un honor ser parte de esto”.

En el primer cuarto, Adebayo logró 31 puntos y se fue al descanso con 43, igualando su marca personal en la liga en tan solo 24 minutos de juego. Aunque terminó el compromiso con una noche histórica de 83 puntos, la polémica no se hizo esperar, principalmente por la forma en que consiguió el récord; pues, al estar cerca de un hito, empezó a tirar desde cualquier lado de la cancha y el equipo prácticamente jugó para “Bam Bam” en la segunda mitad.

Al final celebró con su mayor motivación, su madre, todo esto mientras el pabellón gritaba: “¡MVP, MVP, MVP!”. Una noche soñada para cualquier basquetbolista.

Ahora, el objetivo del pívot es pelear por el premio al Jugador Más Valioso de la temporada. Su equipo sumó su sexto triunfo consecutivo. Con 37 victorias y 29 derrotas, el conjunto de Adebayo se ubica en la sexta casilla de la Conferencia Este, en puestos de Playoffs a falta de siete juegos para el final de la temporada regular.

Deportes
Baloncesto
NBA
Miami
Estados Unidos
