El Sporting de Luis Suárez se aferra al 6% de posibilidades de remontar la derrota “religiosa” ante el Bodo/Glimit

Por lo general, el verde es uno de los colores que dan las auroras boreales –fenómeno luminoso que se ve en el cielo del hemisferio norte– que se pueden ver en Blodo, una ciudad de Noruega ubicada por encima del Círculo Polar Ártico que, dicen los expertos, es uno de los mejores lugares para ver ese fenómeno natural entre septiembre y marzo de cada año.
Las auroras boreales se forman cuando la noche es muy oscura y algunas partículas de luz solar se chocan con el viento gélido de la zona septentrional del mundo. Durante la noche del jueves, la temperatura de Bodo promedió entre 2 y 5 grados centígrados: hizo mucho frío. Por eso el delantero colombiano Luis Suárez, figura del Sporting de Lisboa portugués, salió a la cancha del estadio Aspmyra, ubicado por encima del Círculo Polar Ártico, con una licra debajo de la pantaloneta para enfrentar al Bodo/Glimt, en el juego de ida de los octavos de final de esta edición de la Champions.