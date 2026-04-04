Informe revela que Rusia entrenó a 1.000 influenciadores para desinformar en Latinoamérica, incluida Colombia

No se trata únicamente de bots o cuentas falsas. La investigación, citada por medios internacionales, concluye que Rusia ha entrenado a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas e influenciadores en ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.
El análisis, presentado en Estados Unidos por la Digital News Association (DNA), partió de un rastreo de contenidos en español que repetían patrones narrativos. Ese seguimiento permitió identificar una estructura organizada. Según el reporte, estos perfiles no operan de forma individual, se articulan con cerca de 200 creadores hispanohablantes que trabajan desde Rusia y amplifican mensajes hacia la región. El entrenamiento, de acuerdo con los hallazgos, se habría realizado a través del medio estatal RT en Español.
El periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, coordinador del informe, señaló durante la presentación: “Como alguien que ha trabajado para la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (ente del Gobierno), los esfuerzos que ha hecho Rusia en términos de su aparato mediático patrocinado por el Estado son extraordinarios y están gastando mucho más que nosotros”. afirmó.
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