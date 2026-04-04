Informe revela que Rusia entrenó a 1.000 influenciadores para desinformar en Latinoamérica, incluida Colombia

No se trata únicamente de bots o cuentas falsas. La investigación, citada por medios internacionales, concluye que Rusia ha entrenado a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas e influenciadores en ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela. El análisis, presentado en Estados Unidos por la Digital News Association (DNA), partió de un rastreo de contenidos en español que repetían patrones narrativos. Ese seguimiento permitió identificar una estructura organizada. Según el reporte, estos perfiles no operan de forma individual, se articulan con cerca de 200 creadores hispanohablantes que trabajan desde Rusia y amplifican mensajes hacia la región. El entrenamiento, de acuerdo con los hallazgos, se habría realizado a través del medio estatal RT en Español. El periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, coordinador del informe, señaló durante la presentación: “Como alguien que ha trabajado para la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (ente del Gobierno), los esfuerzos que ha hecho Rusia en términos de su aparato mediático patrocinado por el Estado son extraordinarios y están gastando mucho más que nosotros”. afirmó. Entérese: Pilas: Addi también advierte sobre posible filtración de datos de sus usuarios tras ciberataque

Rusia habría formado a más de 1.000 influenciadores para desinformar en Latinoamérica, incluida Colombia. Foto: Getty

¿Qué tan extensa es la red de desinformación vinculada a Rusia?

La dimensión de la operación es relevante. Las cuentas vinculadas a RT en Español y Sputnik Mundo suman más de 18 millones de seguidores en Facebook y más de 6 millones en YouTube. A esto se agregan, según el informe, al menos 16 sitios web diseñados para aparentar ser medios de comunicación legítimos. La investigación se apoyó en una plataforma de inteligencia artificial que permitió identificar contenidos con lo que Shapiro describió como “componentes del aparato mediático patrocinado por Rusia”. A partir de allí, se evidenció una estrategia más amplia: la construcción de narrativas a través de voces locales. Lea también: Colombia se raja en conectividad rural: velocidad móvil es 78% más baja que el promedio de la OCDE

¿Cómo operan las dinámicas de desinformación en América Latina?

Más que difundir un mensaje único, la estrategia se adapta a los contextos locales. Gelet Martínez, fundadora de ADN Cuba y ADN América, explicó que uno de los mecanismos centrales es el “lavado de narrativas”, que consiste en reinterpretar conflictos existentes, como la guerra en Ucrania, para audiencias latinoamericanas. “Entre las herramientas que usa Rusia están ‘el lavado de narrativas’ sobre conflictos existentes, como el de Ucrania, y el avivar el sentimiento ‘antiimperialista’ y ‘anticolonial’ que existe en Latinoamérica”, indicó. La especialista agregó que los mensajes se ajustan a las condiciones políticas de cada entorno “Los rusos se adaptan a la ideología de los gobiernos para sembrar ‘tribalismo’, pues, aunque en Latinoamérica aprovechan las ideas de izquierda, en Estados Unidos han penetrado en movimientos conservadores”. El informe identifica cinco tácticas recurrentes: manipulación emocional de la información, selección sesgada de hechos, difusión de teorías conspirativas, falsas equivalencias y amplificación de posturas extremas. En palabras de Martínez, “básicamente son tres objetivos, polarizar, generar desconfianza en nuestras instituciones y fragmentar nuestras sociedades. Hoy en día, con el auge del Internet, esto cada vez es más fácil”. contó. Le puede interesar: ¡Cómo! Le pidió divorcio a su esposa porque se enamoró de un avatar hecho con una IA

El reporte se da a conocer en un escenario de creciente tensión geopolítica. Los investigadores vinculan el fortalecimiento de estas operaciones con la presión de Washington sobre aliados de Moscú en la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. La presentación del informe coincidió, además, con la llegada de un petrolero ruso a Cuba con 740.000 barriles de crudo, pese a restricciones energéticas impulsadas por Estados Unidos. En ese contexto, Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, afirmó “tenemos toda la razón del mundo en preocuparnos sobre estas conversaciones porque Rusia sabe cuál es su prioridad, su prioridad es defender al régimen castrista”. En Bolivia, agentes de propaganda rusa habrían intervenido para respaldar al gobierno de Luis Arce antes de las elecciones previstas para 2025, con tácticas que incluían la redacción de discursos, la creación de unidades de respuesta comunicacional y operaciones dirigidas contra opositores. En Chile, por su parte, se señala que durante el gobierno de Gabriel Boric se habría permitido el ingreso irregular del medio RT, también mencionado en el reporte de la Digital News Association. Aunque el informe no detalla nombres de los influenciadores ni cuentas específicas en Colombia u otros países, plantea un cambio relevante en la forma en que opera la desinformación, ya que no solo están involucradas las redes automatizadas o actores externos, ahora también, son personas locales, rostros conocidos, confiables para las comunidades y con miles de seguidores. Y eso, en el ecosistema digital actual, vuelve mucho más difícil detectar la desinformación. Conozca: Desmantelan banda de hackers señalados de robar $500 millones con correos falsos

Denuncian en Argentina una campaña financiada por Rusia para difundir desinformación contra el gobierno de Milei

A propósito de esto, en Argentina. Una investigación periodística reveló una presunta campaña de desinformación dirigida contra el gobierno de Javier Milei, con financiamiento atribuido a intereses rusos. Según el diario El Clarín, se habrían realizado “pagos de unos 300 mil dólares por casi 250 notas que fueron publicadas en diferentes portales web”. El caso tomó forma tras el análisis de 76 documentos obtenidos por el medio africano The Continent y verificados por un consorcio internacional que incluyó a Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de periodistas independientes y el medio británico openDemocracy. Lea también: “Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga”: Irán lanza dura advertencia contra Milei Los registros apuntan a la publicación de al menos 250 noticias, análisis y columnas de opinión en más de 20 portales digitales, con un presupuesto estimado de 283.000 dólares. Según los hallazgos, esta estrategia operó entre junio y octubre de 2024, previo a las elecciones, e incluía información falsa o exagerada sobre la situación económica del país. La Embajada de Rusia en Argentina negó una presunta campaña de desinformación contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que no hay pruebas. Mientras tanto, Javier Milei anunció que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos.