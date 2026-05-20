Atención: EE. UU. imputó a Raúl Castro con cargos de asesinato y conspiración para matar en derribo de avionetas en 1996

El gobierno estadounidense inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1959 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era por entonces ministro de Defensa. Un juez de Miami levantó el secreto del sumario de un caso que durante años fue defendido por la comunidad cubana en el exilio en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump.
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