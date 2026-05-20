Bomberos de Medellín controlaron un incendio forestal en la Comuna 13: ya son 2 en menos de una semana

En la tarde de este miércoles 20 de mayo, dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron un incendio forestal en San Javier, Comuna 13, en el barrio Juan XXIII sector La Quiebra. De acuerdo con información oficial del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, la conflagración se originó en pastos bajos, lo que permitió que las llamas fueran controladas sin mayor novedad al cabo de una hora de labores. Lea más: Grave incendio consumió bodega de reciclaje en Pilarica, Medellín: van siete grandes incendios en un mes La rápida reacción de los organismos de socorro evitó que el incendio extendiera su cobertura y se propagara a zonas aledañas. No se reportaron viviendas afectadas ni tampoco personas heridas.

Entre tanto, las causas del incendio aún no han sido determinadas.

Días antes también hubo un incendio en este mismo punto

El pasado viernes 15 de mayo, también en el sector La Quiebra del barrio Juan XXIII de San Javier, se reportó un incendio forestal que pudo ser controlado gracias a la intervención del Dagrd y la rápida reacción de la misma comunidad. En videos que se volvieron tendencia en redes sociales, se pudo apreciar cómo algunos vecinos del sector, con mangueras y baldes, trataron de mitigar las llamas de la conflagración que de a poco cogía más y más fuerza. Si bien no era mucho lo que podían hacer, se destaca el valor que tuvieron para reducir el daño vegetal. Poco después llegaron los bomberos y controlaron 100% el incendio.

¿Las altas temperaturas inciden?