¿Quién registra a las víctimas del terremoto en Venezuela? Así funciona el sistema oficial de conteo tras la emergencia

El proceso de contabilización de las víctimas del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio de 2026 en el norte de Venezuela continúa en medio de las labores de rescate y atención de la emergencia. El desastre afectó principalmente a Caracas y La Guaira, donde distintas instituciones del Estado participan en la recuperación, identificación y registro de los fallecidos. Según el más reciente balance presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el saldo oficial es de 3.685 personas fallecidas y 16.740 heridas, mientras continúan las operaciones para localizar desaparecidos y atender a la población afectada.

El registro oficial de víctimas sigue un protocolo establecido dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. La primera etapa corresponde a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (DNPCAD), organismo responsable de coordinar las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Sus equipos documentan el hallazgo de cuerpos durante las operaciones entre los escombros. Posteriormente, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) asume la identificación de los fallecidos, la realización de las autopsias, la determinación de las causas de muerte y la emisión de las actas legales correspondientes. De acuerdo con el procedimiento oficial, un fallecido solo pasa a formar parte de las estadísticas del Estado una vez que el Senamecf emite la documentación respectiva. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y de las réplicas registradas tras el evento, aunque no participa en el conteo de víctimas.

Senamecf identifica los cuerpos y emite las actas que validan el registro oficial de víctimas. FOTO: Getty

Diferencias entre las cifras oficiales y los registros independientes

Mientras el trabajo técnico recae sobre los organismos de rescate y medicina forense, la difusión de los balances oficiales permanece centralizada por el Poder Ejecutivo. Esta situación ha dado lugar a diferencias con organizaciones independientes y organismos internacionales sobre el impacto total del desastre. La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta más de 31.000 personas con las que no se ha logrado establecer contacto desde el día del sismo, una cifra que difiere de los reportes oficiales, los cuales no incluyen un consolidado de personas que permanecen bajo estructuras colapsadas. En paralelo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) informó que ha apoyado el manejo de cuerpos mediante el suministro de bolsas para cadáveres, recomendaciones técnicas y el envío de tres contenedores refrigerados al puerto de La Guaira, además de dos crematorios adicionales para fortalecer la capacidad de respuesta. El asesor de la OPS/OMS, Dr. Mauricio Cerpa, confirmó estas acciones a medios internacionales como Reuters, en el marco de la asistencia prestada durante la emergencia.

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Miles de personas permanecen en refugios temporales

Además del balance de víctimas, las autoridades mantienen la atención sobre la población desplazada por el colapso de viviendas. Datos de la vicepresidencia social indican que 17.907 personas perdieron sus hogares tras los terremotos. El Clúster de Salud de Venezuela informó: “Al menos 12.800 personas están alojadas en 87 refugios temporales distribuidos en Caracas y La Guaira”. Estos espacios son gestionados por el Estado y cuentan con seguimiento de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Sobre las condiciones sanitarias en los campamentos, el Dr. Mauricio Cerpa Calderón advirtió los riesgos asociados a la concentración de personas, el acceso limitado a agua potable y las deficiencias en saneamiento. El reporte de la Organización Panamericana de la Salud señala: “Los servicios de salud nacionales están operando bajo una presión extrema debido al volumen de heridos y la escasez de insumos”. Las autoridades sanitarias evalúan la implementación de campañas de vacunación selectiva para reducir el riesgo de brotes de enfermedades relacionadas con agua contaminada o vectores.

El balance oficial reporta 3.685 fallecidos y 16.740 heridos tras los sismos del 24 de junio. FOTO: Getty Images

Operativos de emergencia continúan mientras avanza la identificación de víctimas

Las labores de manejo de fallecidos también se desarrollan en el cementerio de emergencia La Esperanza, ubicado a aproximadamente una hora de La Guaira. Según informó BBC News Mundo, en ese lugar se realizan entierros controlados mediante el uso de maquinaria pesada, debido al estado de descomposición de algunos cuerpos. Cada sepultura es identificada con una cruz y un código vinculado al expediente forense elaborado por el Senamecf. En medio de la respuesta institucional, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que el Estado Mayor de Emergencia fue activado para atender la crisis y rechazó las versiones sobre retrasos en la respuesta oficial, al tiempo que denunció campañas de desinformación difundidas en plataformas digitales. Las operaciones continúan con el apoyo de rescatistas internacionales enviados por diferentes países, mientras las autoridades mantienen las tareas de búsqueda, identificación de víctimas y atención humanitaria en las zonas afectadas.

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