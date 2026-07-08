Después de James y Quintero: los nombres llamados a liderar el recambio de la Selección Colombia

La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial no solo obliga a analizar el futuro de Néstor Lorenzo. También marca el inicio de un nuevo ciclo para la Selección, uno que tendrá como principal reto encontrar los reemplazos de varios referentes que difícilmente llegarán en plenitud a la Copa del Mundo de 2030. La buena noticia para el fútbol colombiano es que la transición no será total. A diferencia de otros procesos, la base del equipo aún tiene edad para mantenerse en un alto nivel durante los próximos cuatro años. Sin embargo, hay posiciones específicas en las que el relevo generacional ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en una necesidad. Conozca: ¿Se acabó el ciclo? El futuro de Lorenzo entra en su momento decisivo: ¿debe seguir o no?

El gran reto: encontrar a los nuevos conductores

Durante más de una década, Colombia tuvo el privilegio de contar con dos futbolistas capaces de cambiar un partido con un pase, una asistencia o un remate de media distancia: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Su influencia fue tan grande que buena parte del juego ofensivo giró alrededor de ellos. Ahora el desafío será distinto. Más que encontrar un nuevo James o un nuevo Quintero, la Selección deberá construir un modelo ofensivo diferente, con varios futbolistas capaces de asumir la responsabilidad creativa. El candidato más sólido para liderar esa transición parece ser Jhon Arias. El futbolista ha demostrado madurez, personalidad y una evolución futbolística que lo convierten en uno de los líderes naturales del nuevo proceso. Su capacidad para asociarse, romper líneas, generar asistencias y participar constantemente en el juego ofensivo le permite desempeñar un rol mucho más libre que el de un extremo tradicional. Detrás de él aparece una generación que ilusiona. Jorge Carrascal debería asumir una función más protagónica como lo hace en el Flamengo de Brasil, pero hasta acá le ha costado en la Selección. Yaser Asprilla ya ha demostrado condiciones y con un poco más de madurez podría asumir ese rol. Lea: “Es una vergüenza”: Falcao estalló y exigió una revolución en el fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial José Enamorado ofrece desequilibrio y creatividad en el uno contra uno. Miguel Monsalve posee características propias de un volante organizador moderno, con visión de juego y llegada al área. Juan Manuel Rengifo es otro de los talentos que comienza a pedir espacio gracias a su capacidad técnica, mientras que Johan Rojas aporta velocidad, cambio de ritmo y versatilidad para jugar tanto por las bandas como por el centro. Más atrás viene Samuel Martínez, la joya de 17 años, que brilló en el pasado Sudamericano Sub-17 y que cuando cumpla la mayoría de edad iría al Liverpool inglés. Ninguno está llamado a reemplazar individualmente a James o Quintero. La apuesta parece estar en repartir la creación entre varios futbolistas y hacer a Colombia menos dependiente de un solo conductor. Entérese: Samuel Martínez, brújula de Colombia para enfrentar a Uruguay en el Sudamericano Sub-17 | El Colombiano

La portería también entra en renovación

Otra de las decisiones importantes del próximo ciclo estará bajo los tres palos. Camilo Vargas y David Ospina han sido garantía durante muchos años y forman parte de la historia reciente de la Selección. Sin embargo, todo indica que ninguno llegará al Mundial de 2030. Eso obliga a acelerar la sucesión en una de las posiciones más sensibles del equipo. Álvaro Montero aparece como el candidato natural para asumir el liderazgo gracias a la experiencia que ya acumula en la Selección y a la confianza que ha recibido en los últimos procesos. Pero detrás de él también existe una competencia muy interesante. Kevin Mier continúa consolidándose como uno de los arqueros colombianos con mayor proyección internacional, mientras que Devis Vásquez representa otra alternativa con condiciones para pelear por el puesto si logra continuidad en el fútbol europeo. A diferencia de otros momentos de la historia, Colombia parece tener garantizado el relevo en el arco.

El costado derecho ya tiene dueño

Otra posición que comenzará una transición natural es la del lateral derecho. Santiago Arias, uno de los hombres más importantes de la última década, también se acerca al final de su recorrido con la Selección. No obstante, en este caso la preocupación parece menor. Daniel Muñoz no solo se consolidó como el titular indiscutido durante el proceso de Néstor Lorenzo, sino que hoy es considerado uno de los mejores laterales del mundo gracias a su capacidad ofensiva, intensidad y liderazgo. Detrás de él aparecen alternativas importantes. Andrés Román ha mostrado crecimiento constante y puede convertirse en un relevo de garantías, mientras que Cristian Borja, aunque habitualmente se desempeña por la banda izquierda, ofrece polifuncionalidad y experiencia para responder cuando el equipo lo necesite. Lea también: El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró

Una base que invita al optimismo

Más allá de esos cambios puntuales, la estructura principal de la Selección Colombia tiene argumentos para mantenerse durante el próximo ciclo mundialista. Jugadores como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Durán, Luis Javier Suárez y otros futbolistas que todavía no han alcanzado su techo deportivo llegarían al siguiente Mundial en plena madurez competitiva. Ese es quizá el mayor patrimonio que deja este proceso. Colombia no necesita comenzar desde cero. Necesita renovar algunas posiciones clave sin perder la identidad competitiva que recuperó en los últimos años. El desafío será administrar el cambio. Todo recambio implica decisiones difíciles. Despedirse de referentes históricos nunca resulta sencillo, especialmente cuando se trata de futbolistas que marcaron una época como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, David Ospina o Santiago Arias. Sin embargo, las selecciones exitosas son aquellas que logran anticiparse al cambio y no las que esperan a que sus ídolos dejen un vacío imposible de llenar. La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico que asuma el nuevo ciclo tendrán la misión de acelerar esa transición sin romper la columna vertebral del equipo. Si logran combinar la experiencia de la actual generación con el talento de los jóvenes que vienen empujando, Colombia no solo tendrá argumentos para competir en las próximas Eliminatorias, sino también para llegar al Mundial de 2030 con una selección renovada, madura y preparada para dar el salto de calidad que aún tiene pendiente. Continúe leyendo: “Pedirle perdón a la gente porque los volvimos a ilusionar y no pudimos; es hora de hacer cambios”: Jhon Arias

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