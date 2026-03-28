Protestas masivas contra Trump en EE. UU. y Europa: Movimiento “No Kings” las lidera

Masivas manifestaciones se desarrollan este sábado 28 de marzo en Estados Unidos y varios países en rechazo al presidente Donald Trump. Millones de personas han salido a las calles para expresar su inconformidad frente a lo que consideran una deriva autoritaria y contraria a la ley.
Las protestas forman parte del movimiento “No Kings” (Sin Reyes), que se ha consolidado como el principal frente de oposición desde el inicio del segundo mandato del mandatario en enero de 2025. Esta es la tercera gran movilización en menos de un año.
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A las críticas previas se suma un nuevo factor: la guerra en Irán impulsada por Trump junto a Israel, cuyos objetivos y plazos han sido cuestionados por los manifestantes.