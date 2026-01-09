Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Gustavo Petro visitará la Casa Blanca a principios de febrero, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos desde el inicio del nuevo mandato del republicano. La reunión, según dijo Trump, estará concentrada en la lucha contra el narcotráfico. El anuncio lo hizo el republicano a través de su plataforma Truth Social. “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, escribió el presidente estadounidense este viernes. Relacionado: El impacto y la trastienda de la llamada entre Petro y Trump sobre narcotráfico y Venezuela, ¿qué sigue?

La reunión se había acordado cuando ambos sostuvieron su primera llamada telefónica el pasado 7 de enero, luego de que Trump describiera a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. Sin embargo, el Gobierno Petro presentó la llamada como un primer paso para recomponer la relación bilateral y retomar el diálogo directo entre ambos países. “Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”, había detallado el Gobierno Petro.