Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

Donald Trump anunció que la reunión se enfocará en la agenda antidrogas de su administración.

  • Donald Trump y Gustavo Petro tendrán su primer encuentro oficial en la Casa Blanca. FOTO: GETTY
    Donald Trump y Gustavo Petro tendrán su primer encuentro oficial en la Casa Blanca. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Gustavo Petro visitará la Casa Blanca a principios de febrero, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos desde el inicio del nuevo mandato del republicano.

La reunión, según dijo Trump, estará concentrada en la lucha contra el narcotráfico.

El anuncio lo hizo el republicano a través de su plataforma Truth Social. “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, escribió el presidente estadounidense este viernes.

Relacionado: El impacto y la trastienda de la llamada entre Petro y Trump sobre narcotráfico y Venezuela, ¿qué sigue?

Atención: Trump y Petro se reunirán en la Casa Blanca en la primera semana de febrero

La reunión se había acordado cuando ambos sostuvieron su primera llamada telefónica el pasado 7 de enero, luego de que Trump describiera a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Sin embargo, el Gobierno Petro presentó la llamada como un primer paso para recomponer la relación bilateral y retomar el diálogo directo entre ambos países.

“Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”, había detallado el Gobierno Petro.

Los mandatarios bajaron el tono tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de posibles acciones militares en Colombia.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, había indicado Trump en su mensaje.

Se espera que en la Casa Blanca vuelvan a abordar la situación sobre Venezuela, dado que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará a Petro en la Casa de Nariño en Bogotá.

Entérese: Las veces en que Trump ha cumplido sus amenazas contra Petro

