Zelenski prevé reunión con Trump y afirma que habrá decisiones clave sobre la guerra de Ucrania antes de Año Nuevo

En medio de nuevos contactos con Estados Unidos, Volodímir Zelenski afirmó que una reunión con Donald Trump está en agenda y que las próximas semanas podrían marcar un punto de inflexión en la búsqueda de la paz en Ucrania. Esto es lo se sabe.

  • Zelenski tendría previsto viajar en los próximos días a Florida, con el objetivo de sostener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. FOTO: AFP
Andrea Lara
hace 7 horas
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anticipó este viernes que podría reunirse “en un futuro cercano” con el presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que antes de que termine el año podrían tomarse decisiones importantes en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia.

Conozca: Rusia sostiene que las negociaciones con Ucrania están en “pausa” y sin fecha de reanudación

A través de su canal de Telegram, Zelenski informó que fue puesto al tanto por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos permanentes que mantiene con representantes estadounidenses. Según explicó, esos intercambios han permitido avanzar en la organización de un encuentro de alto nivel.

“No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano”, señaló el mandatario ucraniano. En el mismo mensaje, subrayó que “se podría decidir que, mucho antes del Año Nuevo”.

Puede leer: Rusia y Ucrania dan señales de acercamiento para poner fin al conflicto

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, Zelenski tendría previsto viajar en los próximos días a Florida, con el objetivo de sostener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. La visita podría concretarse el domingo 28 de diciembre, si las condiciones logísticas lo permiten.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se reunirán Zelenski y Trump?
Aunque aún no hay una fecha confirmada, se espera que el encuentro ocurra antes de fin de año, posiblemente el 28 de diciembre en Mar-a-Lago, Florida.
¿Qué temas se tratarán en la reunión entre Zelenski y Trump?
El encuentro busca avanzar en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia, según el presidente Zelenski.
¿Por qué Mar-a-Lago es importante para esta reunión?
Mar-a-Lago es la residencia de Trump en Florida, que ha sido utilizada para encuentros diplomáticos importantes en el pasado, lo que le da un simbolismo significativo para estas conversaciones.

Utilidad para la vida