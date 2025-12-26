Zelenski prevé reunión con Trump y afirma que habrá decisiones clave sobre la guerra de Ucrania antes de Año Nuevo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anticipó este viernes que podría reunirse “en un futuro cercano” con el presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que antes de que termine el año podrían tomarse decisiones importantes en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia.

A través de su canal de Telegram, Zelenski informó que fue puesto al tanto por su jefe negociador, Rustem Umérov, de los contactos permanentes que mantiene con representantes estadounidenses. Según explicó, esos intercambios han permitido avanzar en la organización de un encuentro de alto nivel.