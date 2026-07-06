¿Siguen las asperezas en la casa real? Palacio de Buckingham rechazó alojar al príncipe Harry

La visita del príncipe Harry al Reino Unido volvió a poner en evidencia la difícil relación que mantiene con la familia real británica. Inicialmente, parecía ser un viaje para avanzar en los preparativos de los Invictus Games 2027 pero se ha generado una nueva controversia, luego de que el Palacio de Buckingham negara que el duque de Sussex fuera a alojarse en la residencia oficial del rey Carlos III.
Harry, de 41 años, llegó este lunes a Londres para participar en reuniones relacionadas con los Invictus Games, la competencia internacional para militares y veteranos heridos o enfermos que él mismo fundó en 2014 y cuya próxima edición se celebrará en Birmingham.
El viaje había despertado gran expectativa porque, en un principio, estaba previsto que lo acompañaran su esposa, Meghan Markle, y sus hijos Archie y Lilibet. De haberse concretado, habría sido la primera visita conjunta de la familia al Reino Unido desde 2022. Sin embargo, días antes del desplazamiento se confirmó que el príncipe viajaría solo, aunque no se descarta que Meghan y los niños se reúnan con él posteriormente en otra ciudad.