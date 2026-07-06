Tras pedido de José Manuel Restrepo, Contraloría acompañará el empalme; ¿qué hará?

La Contraloría General de la República anunció que atenderá la solicitud presentada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para acompañar institucionalmente el proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente. Como parte de este acompañamiento, la entidad coordinará la recepción de las comisiones de trabajo que se conformen durante la transición y pondrá a disposición, dentro del marco de sus competencias, la información necesaria para facilitar el desarrollo del proceso. La Contraloría destacó que su participación busca fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la gestión pública y contribuir a la adecuada protección de los recursos del Estado. Según indicó, estos objetivos están alineados con los principios que rigen la función pública y el ejercicio del control fiscal. Le puede interesar: Quedó definido el cronograma y dinámica del empalme entre el gobierno Petro y Abelardo De la Espriella, ¿hasta qué día va? Así mismo, el organismo reiteró que su intervención se realizará con estricto respeto por la autonomía e independencia institucional que caracterizan sus funciones de vigilancia y control fiscal. También señaló que actuará bajo el principio de colaboración armónica entre los órganos del Estado, con el propósito de respaldar una transición de gobierno ordenada, transparente y enmarcada en las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Con esta decisión, la Contraloría reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el adecuado desarrollo del proceso de transición gubernamental.

¿Cómo va el proceso de empalme?

El pasado 5 de julio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, advirtió su inconformidad por los hallazgos que ha hecho a medida que conoce en qué estado recibirá la administración de la Nación.

En ese sentido, señaló que en este momento existen varias alertas, entre ellas la fiscal, pues considera que hay diferencias entre las cifras presentadas por el Gobierno y las del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre la deuda y el déficit, lo que para él genera “serias dudas acerca del verdadero estado de las finanzas públicas”. “Es claro que recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”, afirmó. El futuro mandatario expresó a todo esto “se suman las obligaciones futuras derivadas del aumento del Sistema General de Participaciones, los impactos de la reforma pensional y laboral, además de la crisis de la salud”. También le pidió a su recién designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que le informe si las finanzas públicas están más deterioradas de lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha informado al país. “De ser así, el próximo gobierno podría recibir un Estado con menos recursos para educación, seguridad, infraestructura y todos los programas sociales”.