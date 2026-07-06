Tras pedido de José Manuel Restrepo, Contraloría acompañará el empalme; ¿qué hará?

La Contraloría General de la República anunció que atenderá la solicitud presentada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para acompañar institucionalmente el proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente. Como parte de este acompañamiento, la entidad coordinará la recepción de las comisiones de trabajo que se conformen durante la transición y pondrá a disposición, dentro del marco de sus competencias, la información necesaria para facilitar el desarrollo del proceso.
La Contraloría destacó que su participación busca fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la gestión pública y contribuir a la adecuada protección de los recursos del Estado. Según indicó, estos objetivos están alineados con los principios que rigen la función pública y el ejercicio del control fiscal.
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Así mismo, el organismo reiteró que su intervención se realizará con estricto respeto por la autonomía e independencia institucional que caracterizan sus funciones de vigilancia y control fiscal. También señaló que actuará bajo el principio de colaboración armónica entre los órganos del Estado, con el propósito de respaldar una transición de gobierno ordenada, transparente y enmarcada en las disposiciones constitucionales y legales vigentes.