Cobolli ganó y avanzó a octavos: conozca los detalles de la jornada en Wimbledon

El italiano Flavio Cobolli, número 10 del mundo y reciente finalista de Roland Garros, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo del ranking, y el británico Arthur Féry superaron este lunes los octavos de final de Wimbledon y siguen soñando en el pasto londinense.
A la espera del último partido del día, entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka, Cobolli protagonizó la mayor sorpresa de la jornada, tras imponerse al australiano Alex De Miñaur (5 del ranking), por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.
El australiano, de padre uruguayo y madre española, ha sido cuartofinalista siete veces en torneos de Grand Slam, incluida una vez en Wimbledon, en 2024, algo que no podrá lograr esta vez.