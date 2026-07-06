Cobolli ganó y avanzó a octavos: conozca los detalles de la jornada en Wimbledon

El italiano Flavio Cobolli, número 10 del mundo y reciente finalista de Roland Garros, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo del ranking, y el británico Arthur Féry superaron este lunes los octavos de final de Wimbledon y siguen soñando en el pasto londinense. A la espera del último partido del día, entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka, Cobolli protagonizó la mayor sorpresa de la jornada, tras imponerse al australiano Alex De Miñaur (5 del ranking), por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3. El australiano, de padre uruguayo y madre española, ha sido cuartofinalista siete veces en torneos de Grand Slam, incluida una vez en Wimbledon, en 2024, algo que no podrá lograr esta vez.

El italiano se medirá en cuartos con el último británico en competición en Wimbledon, Arthur Féry, número 114 del ranking, que venció al que fue número 3 del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov. El británico de 23 años, de origen francés y nacido en la periferia parisina, se impuso por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) al búlgaro de 35 años, actualmente relegado al puesto 146 del ranking mundial. Féry, igual que Dimitrov, se benefició de una invitación (wild card) concedida por los organizadores del torneo para acceder directamente al cuadro principal, sin tener que pasar por las tres rondas de clasificación a las que, en principio, le obligaba su posición en el ranking. “Hace una semana, habría estado muy feliz con ganar algunos partidos aquí. ¡Encontrarme ahora en los cuartos de final es un sueño!”, dijo, emocionado, Féry.

La hazaña de Féry

El británico se convierte en el primer jugador situado fuera del top 100 en alcanzar los cuartos de Wimbledon desde el australiano Nick Kyrgios (144º del mundo) en 2014. También se clasificó el estadounidense Taylor Fritz (séptimo del mundo), que derrotó al kazajo Alexander Bublik (undécimo), por 7-6 (7/1), 6-4, 6-4, para alcanzar los cuartos de final de Wimbledon por cuarta vez en los últimos cinco años. En el cuadro femenino, la ucraniana Marta Kostyuk, decimotercera jugadora mundial, venció por 6-4, 6-4 a la estadounidense Ashlyn Krueger (102 del ranking, procedente de la fase previa). Tras alcanzar su primera semifinal de Grand Slam en Roland Garros a principios de junio, Kostyuk (24 años) intentará llegar a dos semifinales consecutivas en torneos de Grand Slam el mismo año. La rival de la ucraniana en cuartos será la italiana Jasmine Paolini, que ocupa el puesto 17 del ranking y que fue finalista de Wimbledon en 2024.

Aparición de Mertens

Paolini se impuso este lunes a la filipina Alexandra Eala (32 de la WTA) por 6-4, 4-6, 6-3. La italiana alcanza por tercera vez en su carrera los cuartos de final de un Grand Slam, después de Roland Garros y Wimbledon en 2024.

Por su parte, la belga Elise Mertens (27 del mundo) se impuso por 6-4, 6-4 a la checa Marie Bouzkova (23 del ranking femenino). Derrotada tres veces en octavos de Wimbledon, la belga consiguió este lunes, a los 30 años, alcanzar por primera vez los cuartos en individuales de la prueba londinense, donde ya ha ganado dos títulos en dobles (2021, 2025). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El mejor resultado de Mertens en individuales en un Grand Slam es una semifinal en el Abierto de Australia 2018. En la próxima ronda, la belga se enfrentará a la checa Linda Nosková (duodécima del mundo), que también se clasificó por primera vez para cuartos en Wimbledon, gracias a su victoria por 6-4 y 7-6 (7-2) sobre la estadounidense Madison Keys (22 del ranking).

Zverev no pudo finalizar